Natalia “Yaya” Muñoz cerrará año con partidos ante Perú

En su última concentración del año con Selección Nacional Mexicana Sub 17 Femenil se encuentra la jovencita amazona salmantina, Natalia Muñoz González “Yaya”, jugadora que viene de alcanzar las semifinales del Torneo Apertura 2023 con el equipo Sub 19 del Club Tigres.

A lo largo del presente año, Natalia “Yaya” Muñoz, no dejó de ser convocada a concentración con Selección Mexicana Sub 17 Femenil, representativo nacional con el cual en su penúltima convocatoria obtuvo el título de campeona invicta dentro del Torneo WSPORT Nations Sub 17 celebrado en Costa Rica.

Para última concentración del año, la Selección Nacional enfrentará a Perú en duelos programados para el 12 y 14 de Diciembre, respectivamente.

Ambos partidos de preparación tienen como objetivo ir definiendo la lista final de las jugadoras que representarán a México dentro del campeonato Sub 17 de la Concacaf a celebrarse el próximo año en República Dominicana.

Al frente de la Selección Nacional Mexicana Sub 17 Femenil se encuentra la estratega nacional Jimena Rojas que para esta concentración convocó a 26 futbolistas de equipos como Toluca, América, Atlas, Dallas FC, Santos, Club Team Boca, Pachuca, Tigres, San Diego Surf, FC Barea Surf, Rebles FC, León, Mazatlán, Monterrey, Chivas, Legends y West Florida Flames.