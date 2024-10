Natalia “Yaya” Muñoz afina detalles antes de viajar a tierras mundialistas

La Selección Nacional Mexicana Sub 17 femenil tras realizar gira de preparación por Europa de cara a la Copa del Mundo a celebrarse del 16 de Octubre al tres de Noviembre en República Dominicana, regresa a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para afinar detalles antes de viajar a tierras mundialistas.

Durante última gira de preparación, las dirigidas por Jimena Rojas acumularon un par de descalabros ante la Selección Nacional de España al son de dos goles por uno y ante el representativo nacional de Portugal con marcador de tres goles a uno, ambos partidos se desarrollaron en Alicante, España.

A nivel de selección nacional, Natalia “Yaya” Muñoz, obtuvo el boleto al mundial Sub 17 dentro del campeonato de la CONCACAF o premundial Sub 17 Femenil celebrado en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) con sede Toluca.

Natalia “Yaya” Muñoz juega como defensa, ha sido parte de la selección nacional Sub 15 Femenil y ahora de la Sub 17 Femenil que jugará a mediados de este mes la Copa del Mundo de República Dominicana.

Las Selecciones ante las cuales jugará el combinado tricolor Sub 17 femenil dentro de la fase de grupos de la Copa del Mundo de República Dominicana será contra Corea del Norte, Kenia e Inglaterra.

A nivel de selección nacional, la defensora amazona, Natalia “Yaya” Muñoz, ha marcado dos goles, uno con Selección Sub 15 femenil durante gira realizada en San Pedro del Pinatar, Murcia España y otro con Sub 17 Femenil en juego de preparación ante el América Sub 18 Femenil.

La Selección Nacional de México Sub 17 inició última concentración previa al mundial desde el pasado 20 de Septiembre, misma que llegó acompañada con dichos partidos de preparación celebrados en Europa.