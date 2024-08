Naomi Cardiel, hockista salmantina dispuesta a seguir poniendo a México en alto

A poco más de un año de haber conseguido histórica medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe para el hockey sobre pasto mexicano femenil, la guanajuatense de origen salmantino, Naomi Montserrat Cardiel Rosiles, se encuentra disputa a seguir poniendo el nombre de México en alto, recientemente ganó la Canadá Cup 2024 y ahora va por el clasificatorio a Copa América que tendrá como sede Hamilton, Bermudas.

Al respecto Naomi Cardiel comenta, “ha sido un año de mucho aprendizaje, si bien el llegar al alto rendimiento y mantenerse no ha sido fácil, sigo firme y sin desistir para poder aportar mi granito de arena en el hockey femenil mexicano y claro, seguir creciendo como jugadora”.

Respecto a la próxima Copa Challenge con sede Hamilton, Bermudas clasificatoria a Copa América destacó, “claro que ansío jugarla, seguir poniendo el nombre de México en alto y buscar podio, sin embargo, por esta ocasión, nos vemos en la necesidad de solicitar apoyos, hacer rifas e incluso videos, ya que los gastos de este torneo con sede Hamilton, bermudas tendrán que ser cubiertos por nuestra propia cuenta y si bien no tenemos muchos torneos como selección, este es clave para poder seguir teniendo, por lo cual el no ir no es una opción (sic)”.

La hockista salmantina se encuentra dispuesta a seguir poniendo el nombre de México en alto. / Fotos / Cortesía / @Naomi Cardiel

Por lo anterior la seleccionada nacional junto con sus compañeras a través de redes sociales piden apoyo a efecto de acudir al clasificatorio en busca del boleto a la Copa América.

En su naciente trayectoria deportiva a nivel de selección nacional mayor, la hockista salmantina formó parte de la histórica medalla de oro conseguida hace un año en Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, además de disputar Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

Recientemente con representativo mexicano Eagles conformado por seleccionadas nacionales ganó la Cup Canadá 2024 y con HC Halcones Millonarios de Salamanca obtuvo el bicampeonato dentro de la Copa Guanajuato 2024.

De igual manera dentro del proceso de Juegos Nacionales CONADE (anteriormente conocida como Olimpiada Nacional) ha sido medallista de oro y plata representando al estado de Guanajuato en sedes como Veracruz 2014, Toluca 2018 y Durango 2021.