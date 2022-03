Nailea Vidrio señala presunto acoso a compañera en el Estadio León

León, Guanajuato.- A través de su cuenta de Instagram, Nailea Vidrio, jugadora del Club León, denunció el acoso que sufrió su compañera de equipo Selena Castillo, esto por parte de un supuesto aficionado durante el encuentro de Liga de Campeones de la CONCACAF entre La Fiera y Seattle Sounders.

Vidrio y Castillo, así como otras integrantes del plantel femenil, asistieron la noche de este jueves al Estadio Nou Camp para mostrar su apoyo al conjunto varonil, ubicándose como siempre en una zona especial habilitada en la tribuna de Preferente.

Al término del partido, Nailea realizó el siguiente señalamiento en sus historias de Instagram: “Estoy súper decepcionada porque estaba en el Estadio León apoyando a mi club, apoyando a mis compañeros y un fan acosó a mi amiga Selena (Castillo) y neta no puede ser que no hicieran nada al respecto, impresionante, estoy súper decepcionada con la gente, con los fanáticos, porque era un fan de León, un fan nuestro supuestamente y estoy súper decepcionada, enojada, no sé ni que decir ya, pero bueno, esto no es cosa de ahorita, ha pasado siempre, nomás que pues que hacemos, impresionante”.

Y agregó: “fui a ver futbol a mis compañeros de equipo, en el club donde yo juego, a mi estadio y pasan estas cosas, de verdad que el acoso que las mujeres vivimos en México es impresionante, de verdad cada vez que yo sacó a Bax (perro) a pasear voy en pants o me pongo algo porque o me van a chiflar o me van a decir algo, porque corro el riesgo de que pasen cosas que no quiero, vivo con miedo, caminando sola en la calle, paseando a mi perro, vivo asustada y que feo que me lleguen mensajes que dicen, siempre habrá gente que te chifle, siempre habrá gente que te diga cosas, no es normal, dejen de normalizar eso, no está chido, estoy enojada, frustrada e impresionada con el acoso que se vive todos los días siendo mujer”.

De momento, Castillo no realizó publicación alguna, al tiempo que el Club León tampoco se pronunció al respecto. Es la primera ocasión que una futbolista de las esmeraldas hace público un problema de esta índole, aunque en la Liga MX Femenil ya se han suscitado varios de estos casos.