Nacho González se despide; "Lo dí todo"

Ignacio González, un histórico de Club de León dice adiós su etapa como jugador activo y lo hace como campeón, el defensor pudo despedirse siendo titular ante Pumas por lo que agradece la confianza de su equipo en su último partido.

Mermado por las lesiones en la última etapa de su carrera, el llamado 'Corazón de León califica el juego ante los universitarios como el 'mejor momento de su vida' ya que pudo ser titular los 90 minutos luego de una etapa en la muchos lo daban por retirado.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Nacho González levantó la octava para La Fiera

"Fue la mejor final, es el mejor momento de mi vida, un momento histórico , valió la pena el esfuerzo después de tres años, hace tres años no jugaba un partido completo, me dieron la confianza y creo que hice un buen partido, mis compañeros me respaldaron porque tengo el mejor equipo de México", destacó Ignacio González.

Con 10 años en la institución esmeralda y sabiéndose que es considerado un ídolo de los aficionados verdiblancos resaltó sobre su etapa con La Fiera, "Me ha dado todo, me dio un ascenso, me respaldó, me dio seguimiento en Primera División para consagrarme y obtener tres títulos, orgullosísimo de pertenecer a esta familia".

Por otro lado, reconoció que el Guard1anes 2020 no lo tenía considerado jugar, pero no sé atrevió a colgar los botines a mitad de año.

"El mejor retiro por mucho, la verdad, mi padre me dijo muchas veces que siguiera, porque muchas veces quise tirar la toalla renunciar, pero valió la pena, yo no iba a seguir este torneo y seguí porque no fui tan valiente para renunciar", añadió el central.

Finalmente agradeció el detalle de Luis Montes quien le entregó el gafete de capitán para que González Ibarra levantara el trofeo de campeón del Guard1anes 2020.

"'Chapo' (Montes) es mi hermano, eso vale más que cualquier otra cosa, el mejor jugador de la liga, se cargó el equipo a los hombros, durante dos años, era el capitán que hacía falta en León para poder ser campeones", finalizó el legendario dorsal '35'.