Mundialista salmantino en pesas acude a recibir dosis contra Covid-19

Proveniente de la comunidad de Valtierrilla, el mundialista salmantino Sub-17 en Levantamiento de Pesas, Pablo Medina Contreras, acudió a la unidad deportiva Fray Camilo Montes Vega, también conocida como Cancha “El Árbol”, para ser parte de la jornada de vacunación donde menores de 15 a 17 años de edad recibieron su primera dosis contra el Covid-19.

Bajo el slogan “al vacunarme yo me cuido y te cuido, al vacunarte tú te cuidas y me cuidas”, el atleta salmantino, mundialista en Levantamiento de Pesas, dijo encontrarse contento por esta esta vacunación contra el Covid-19 para personas de su edad.

Deportes Mundialista salmantino, bicampeón nacional en Levantamiento de Pesas

Al respecto señaló, “es mi primera dosis y recibí la Pfizer, no había salido el periodo de vacunación para quienes tenemos esta edad, estamos contentos porque ya nos tocó; invito a todos los jóvenes de 15 a 17 años de edad a que asistan a la vacuna, está todo en orden, me tomó como veinte minutos, me formé, pasé y recibí dosis de mi vacuna, no duramos mucho, en la cancha El Árbol hay una excelente organización tanto al vacunar como al reposar, está todo en orden”.

Pablo Medina Contreras de 15 años de edad, en días pasados, se colgó tres medallas de oro y con ello se convirtió en bicampeón dentro la división 96 kilogramos del Torneo Nacional del Pavo celebrado en San Luis Potosí, competencia con la cual arranca el proceso selectivo para el mundial 2022 del cual por primera vez será sede la ciudad de León, Guanajuato.

El atleta salmantino, se encuentra muy contento por este gran logro, se siente más seguro para enfrentar las competencias del próximo año, tiene como objetivo ser campeón mundial en su categoría.

Como atleta de alto rendimiento ha representado a México dentro del mundial de Jeddah, Arabia Saudita 2021, ahí ocupó el octavo lugar ante Seleccionados Nacionales de países como Ubekistán, Georgia, Turquía, Rusia, Estados Unidos, Siria, Arabia Saudita y Lituania. Además es medallista de plata y bronce dentro del Campeonato Panamericano Sub-17 y medallista de oro dentro de la Olimpiada Nacional, ahora conocida como Juegos Nacionales CONADE.