Mundialista salmantina aspira a ganar título en tierras guanajuatenses

Luego de vivir su primera experiencia mundialista con México en campeonato mundial Sub 20 Femenil, la jovencita guanajuatense oriunda de Salamanca, Alice Fernanda Soto Gallegos, regresó a una convocatoria del representativo nacional Sub 17 que disputará del 31 de agosto al seis de septiembre el Torneo Women´s Revelations Cup México 2022 con sede León, Guanajuato.

La Selección Nacional de México Sub 17 arribó a la ciudad de León la tarde del día lunes y este martes ha tenido su primera práctica.

Alice Soto, jugadora del Club Pachuca, apenas y regresó del mundial Sub 20 de Costa Rica se reincorporó a los entrenamientos del equipo Tuzo de la Liga MX Femenil, escuadra con la cual en jornada nueve ingresa de cambio al minuto 84 en triunfo de cuatro goles por dos de visita ante Atlético San Luis.

La jovencita salmantina regresa a Selección Nacional Sub 17 tras representar a México en mundial Sub 20.

La jovencita salmantina volvió a sumar minutos en jornada diez del Torneo Apertura 2022al ingresar de cambio al minuto 80 en descalabro sufrido ante las Rayadas del Club Monterrey.

Ahora atiende convocatoria con Selección Nacional de México Sub 17 con la cual en el mes de mayo obtuvo el boleto a la Copa del Mundo 2022 que está por definir sede tras dar a conocer FIFA que no podrá realizarse en la India.

Una eliminatoria donde la jugadora salmantina se ubicó en Top 10 de las goleadoras del certamen con cinco anotaciones (dos en fase de grupos y tres en cuartos de final), mientras que México obtuvo el subcampeonato.

Un certamen donde la Selección Nacional de México Sub 17 pasó a la historia, al ser la primera representación del país en esta categoría, en conseguir la máxima goleada en un encuentro, el 15 por cero en los octavos de final.

En semanas anteriores, la Selección Nacional de México Sub 17 Femenil se concentró en el CAR de cara a la primera edición de la Women's Revelations Cup y en la cual no estuvo presente la jovencita salmantina por encontrarse disputando el mundial Sub 20 donde México queda eliminado en cuartos de final.

Para la Women's Revelations Cup 2022 l, la entrenadora Ana Galindo ha convocado gran número de jugadoras que ya están en el extranjero pese a su temprana edad, esto habla del proceso formativo que llevan en Selección y de la calidad de las “aztecas” que buscarán quedarse con este título en tierras guanajuatenses.

Entre los nombres a seguir aparecen la portera, Olivia Herrera; las defensas, Aurora Suárez y Giselle Espinoza; las mediocampistas, Maribel Flores, Anna López, Amalia López y Deiry Ramírez; y como delanteras, Hailey Gordon, Karen Jasso e Ismail Sirdah. La mayoría de ellas juegan en Estados Unidos, país que cuenta con una de las ligas femeniles más competitivas a nivel mundial.

Las selecciones nacionales como México, Canadá, Colombia y Chile disputarán este certamen de corte internacional en la Unidad Deportiva Estatal “Enrique Fernández Martínez”.

Los partidos arrancan este miércoles, a las 13 horas Colombia enfrentará a Canadá y a las 16 horas las mexicanas, buscarán el primer triunfo ante la representación chilena.

Chile, primer rival de las mexicanas, terminó en la tercera posición dentro en el Sudamericano, luego de vencer a Paraguay para lograr su boleto al mundial de la categoría. Es una selección combativa, que tiene trabajando varios años con la misma plantilla. Y su arribo a México fue con delegación de 19 jugadoras principalmente de organizaciones de mucha tradición como la U. Católica, Colo Colo, Palestino y Coquimbo.

Las canadienses, se verán las caras con las mexicanas el sábado 3 de septiembre a las 16 horas, ellas lograron su pase al mundial al terminar terceras en el torneo de CONCACAF, pero es un país donde el futbol femenil ha crecido enormidades y tomará la Women's Revelations Cup, como una excelente escenario de preparación para la justa mundialista.

Y el duelo ante Colombia, será el miércoles seis de septiembre, a las 16 horas. Las colombianas fueron segundas mejores en la eliminatoria Sudamericana. El formato es round robin, y el equipo que sume más puntos será el campeón.