Momento de concretar objetivo en Los Soles: “Wero” Cortez

Para el jugador salmantino Alberto “Wero” Cortez es momento de concretar objetivo trazado a inicio del torneo por el equipo Transportes Salamanca que este lunes recibe el partido de vuelta de la gran final relativa a la edición 39 del Torneo de Los Soles.

Alberto “el wero” Cortez ha disputado ocho diversas ediciones del Torneo de Los Soles y en ninguna de ellas había logrado instalarse en la gran final por que comenta, “en Los Soles es mi octavo torneo, muy contento, apoyando a mis compañeros y agradecido con los directivos y la porra que nos ha seguido todo el torneo”.

A ello agregó, “la mayoría del torneo de Los Soles que he jugado ha sido con el equipo Dolores Hidalgo, y últimamente con equipos de mi ciudad como Transportes JCHA y ahora con la gran oportunidad en Transportes Salamanca”.

En relación a su primera final del Torneo de Los Soles comenta, “el partido de ida fue muy intenso, apretado, tuvimos la oportunidad de ser once y no lo aprovechamos, ellos no querían regalar nada, generamos dos o tres jugadas de gol que no se concretaron, estamos contentos con ese empate, ahora enfocados al partido de vuelta donde confiamos en obtener el resultado, una vez más la afición salmantina jugó su papel, ahora en compañía de todos ellos y en nuestra casa, esperamos lograr el objetivo trazado a inicio del torneo”.

Para el partido de vuelta comentó, “esperando lo que decida el Prof., nosotros estamos para apoyar al equipo y en cuento haiga minutos aprovecharlos”.

Por ultimo destacó, “todo el torneo nos ha apoyado la afición y lo seguirá haciendo, esperemos eso cuente mucho para concretar el objetivo sobre el cual se ha trabajado todo el torneo”.