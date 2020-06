Misael León, multimedallista de Valtierrilla en Levantamiento de Pesas

Gran trayectoria deportiva dentro de la disciplina deportiva de Levantamiento de Pesas se encuentra forjando el atleta salmantino Misael Antonio León Puente, originario de la comunidad de Valtierrilla.

Gráfica/Cortesía/CODE.

El pesista Misael Antonio León, desde el 2013 practica la halterofilia, y a partir del año 2014 comenzó a representar al estado de Guanajuato dentro de la máxima justa deportiva conocida como Olimpiada Nacional, ahora denominada Juegos CONADE.

Desde los 13 años de edad practica Halterofilia en comunidad de Valtierrilla

“A los 13 años de edad comencé a practicar este deporte, los entrenadores fueron a mi escuela y me invitaron a probarme, afortunadamente quedé”, recuerda Misael León.

A ello agregó, “inicialmente me llamó la atención por la oportunidad de viajar por diferentes partes del país; después el conocer varios atletas de la comunidad que han destacado me motivo a quedarme y querer ser como ellos (zic)”.

Entre los atletas destacados que ha conocido en la disciplina de Levantamiento de Pesas originarios de la comunidad de Valtierrilla menciona a Javier Sánchez Robles y Edhit Monserrat Silva Vázquez.

Un año después, Misael Antonio León comenzó a representar al estado de Guanajuato a nivel nacional, registrando los siguientes resultados dentro de la Olimpiada Nacional: 2014 un bronce; 2015 tres platas; 2016 en top 10; 2017 dos oros y una plata; 2018 un cuarto lugar y 2019 tres oros.

En relación a la preparación que se encuentra teniendo rumbo a los Juegos CONADE 2020 de Levantamiento de Pesas, inicialmente programados para el mes de Mayo y suspendidos por alerta sanitaria de la Pandemia Covid – 19, aunque aplazados para el segundo semestre del año, sin que haya fecha específica, comenta, “ahorita se encuentran suspendidos, no tenemos fecha concreta, el objetivo es repetir medalla o al menos mantenerme en el podio, va a ser todo un reto porque dejé de entrenar dos meses, estoy empezando a agarrar ritmo, mi compromiso va a ser estar en el podio”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Blindan pemex Salamanca ante riesgo de nuevos ataques

Local Dan libertad a siete de los 26 detenidos el pasado sábado

A ello agregó, “no he estado pasando por buenos momentos, dejé de estudiar y entrenar, me faltaban cuatro meses para terminar la preparatoria, ha sido indisciplina, espero recuperarme (zic)”.

A lo largo de estos cinco años que tiene como atleta, y con 18 años de edad, Misael Antonio León, ha mostrado tener potencial para destacar dentro de este deporte, no obstante a ello ha tenido altibajos, “ahorita no me encuentro físicamente bien, no estuve entrenando como debiera, estoy retomando las sesiones, no me ha faltado el apoyo de mis entrenadores, quiero mejorar”.

Para terminar señaló, “considero tener capacidad para encontrarme entre los mejores de México, y porque no, representar a México a nivel internacional”.