Miranda Mariel, Para Atleta y Mamá con gran espíritu de superación

En el marco del Día de la Madre, Miranda Mariel Castillo, medallista salmantina en Para Atletismo y primera mujer en representar al municipio en Para Olimpiada Nacional en dos deportes comparte su experiencia sobre el regalo más hermoso que la vida le ha dado: Ser Mamá.

Al respecto comenta, “Ser Mamá representa la responsabilidad más maravillosa del mundo, Ser Mamá es sentir que hay una personita que te ve con ojos de amor y que te amará a cambio de nada, que lo único que quiere de ti es ser amado y que te ilumina la vida con sus sonrisas…, Ser mamá es el regalo más hermoso que la vida me ha dado”.

A ello agrega, “mi vida dio un giro de 180 grados al aprender cosas nuevas como Mamá, antes de ello podía dormir, podía sentarme a ver tele o simplemente descansar y quedarme sola en el cuarto sin ningún ruido. Hoy mi vida es diferente ya que al Ser Mamá, soy su todo, así que debo estar dispuesta a atender sus llantos, sus ganas de jugar, sus ganas de experimentar y sus ganas descubrir cosas nuevas”.

Con respecto a los retos a los cuales enfrenta como Mamá externó, “saber inculcarle valores y la importancia de cada uno de ellos. La verdad que no me había planteado nunca el ser madre como un reto…., pero sin duda el mayor reto que enfrento es conseguir que mi hija (Lua) llegue a ser buena persona y que sea feliz. Hacerle ver que aunque está en un mundo donde se exige ser la mejor en todo, a veces ser el mejor en algo no te da la felicidad. Que aprenda a ser feliz con lo que la vida le va poniendo en su camino. Y que aprecie todo lo que tiene alrededor y respetar a las personas sean como sean, con todo y sus defectos (zic)”.

Su mayor reto, “conseguir que mi hija llegue a ser buena persona y sea feliz”

Miranda Mariel Castillo, el año pasado fue medallista de plata y bronce en Paralimpiada Nacional de Para Atletismo. Además de representar dentro de ese mismo certamen al estado de Guanajuato y al municipio de Salamanca en Powerlifting.

Para conseguir ese logro y convertirse en la primera mujer salmantina en Deporte Adaptado en clasificar a la máxima justa deportiva nacional de Para Atletismo y representar a la localidad en dos deportes comenta, “el proceso fue difícil, no podía entrenar tan bien, ya que como mamá tengo la responsabilidad de cuidar a mi bebé; había días que mi bebé se iba a entrenar conmigo y con la ayuda de su papá y su padrino, es como yo podía entrenar sin ninguna preocupación…, cuando se llegó el momento de competir mi esposo (Israel Tierrablanca) me apoyó quedándose con mi bebé, ya que no podía llevarla, ella siempre en mis pensamientos, ha sido una gran motivación para salir adelante; sin duda agradecida con mi entrenador (Iván Herrera) por estar ahí conmigo, a mi esposo por apoyarme y a mi familia es como se dieron buenos resultados”.

Con respecto a las expectativas que surgen en lo deportivo como mamá comentó, “es un gran reto ser a la vez madre y atleta, se tiene doble responsabilidad, se tiene que dar lo mejor en ambos aspectos, por un lado represento a mi estado, además somos espejo donde ella se ve, ella aprende de nosotros, cuando su papi entrena o yo, ella hace el entrenamiento como juego, me encanta verla reír y verla repetir lo que hacemos nosotros”.

Así también enfatizo, “por el momento debido a la emergencia sanitaria realizamos las rutinas de ejercicio en casa”.

Debido a esta contingencia sanitaria, este Día de la Madre, también ha sido diferente para Miranda Mariel quien ante la recomendación de evitar salir del hogar decidió mantenerse en casa, “estoy celebrando diferente por esto de la contingencia, no podemos salir de casa así que me la estoy pasando en compañía de mi hermosa familia”.

Además señaló, “me falta mucho camino por recorrer como madre, pero sé que junto a mi hija vamos a librar muchas batallas, no me considero la mejor de las madres, pero si una guerrera para ayudar a mi hija y nunca tirar la toalla, ella es mi razón de ser”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Casa de la cultura impartirá talleres y clases de manera virtual

Local Se analiza posibilidad de adelantar aguinaldos

Como atleta Miranda Mariel ha sido reconocida por gobierno del estado a través de la Comisión Estatal del Deporte (CODE), en ceremonia donde fueron entregados también los premios estatales del deporte 2019. Así también ha sido reconocida por el Instituto Salmantino de Discapacidad, además nominada al Premio Municipal del Deporte 2019 en la categoría de Deporte Adaptado.

Para terminar se describió como una mamá consentidora, amorosa y alegre, “mi bebé es igual a mí cuando estaba pequeña, a las dos nos gusta bailar y disfruto cada momento con ella”.