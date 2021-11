Milton Queiroz “Tita”: Amor por La Fiera y gratitud por La Franja

León, Guanajuato.-El nombre de Milton Queiroz de Paixao “Tita” siempre estará ligado a la rica historia del Club León, sin embargo, el brasileño también tuvo un breve paso por Puebla, institución a la cual recuerda con gran cariño.

En charla exclusiva con El Sol de León, la leyenda esmeralda habló de uno que otro recuerdo como jugador de La Fiera y de La Franja, además de analizar la actualidad de ambos conjuntos que un año después se vuelven a ver las caras en los cuartos de final.

Procedente del Vasco da Gama y ya con la experiencia europea al haberse enrolado con el Bayer Leverkusen de Alemania y el Pescara de Italia, “Tita” llegó en 1990 a tierras cuereras sin imaginarse que años más tarde se convertiría en un auténtico ídolo.

“Mi identificación en México es total con León, es un cariño inmenso, nunca me voy a cansar de agradecerle a la afición, las tardes en el Nou Camp, los goles, el título, ganar un título es cuando marcas tu pasaje en el equipo y eso fue especial, marque historia del club con ese campeonato del 91-92”, comentó Milton.

Junto a los “Chato” Ferreira, los Edgardo Fuentes, los Martín Peña, los Marquinho, los Carlos Turrubiates, entre otros, Queiroz logró meterse entre la crema y nata del Club León al levantar el gallardete de la campaña 1991-1992, ganándole la final precisamente a los camoteros en una serie que tuvo que irse hasta los tiempos suplementarios.

“Esa final la viví de manera intensa, ese equipo tenía mucho equilibrio, Vucetich era un entrenador que apenas estaba empezando en el futbol mexicano, un entrenador muy tranquilo, muy sereno y conocedor de las características de los jugadores, el ascendió a León y teníamos grandes jugadores con experiencia y otros chavos mexicanos, era un equipazo, tuvimos una química muy fuerte y no decepcionamos al ganar la final”.

CORTA Y FELIZ ESTADÍA

Tras cuatro campañas como futbolista verdiblanco, sorpresivamente “Tita” se marchó a la Angelópolis en medio de una gran tensión con la directiva que en ese entonces encabezaba Valente Aguirre.

“Puebla fue el equipo que me dio la oportunidad de seguir en el futbol mexicano, tuvimos unos problemas con la directiva del Club León y yo le tengo mucho cariño y respeto a Puebla, cuando me tocó llegar nos metimos a la liguilla, algo que no había sucedido en años, metí goles, a lo mejor no me utilizaron como a mí me hubiera gustado porque en la primera parte del torneo me quedé en la banca, luego me usaron más, pisaba el área y fue una temporada feliz, lástima que ya no era tan joven y el entrenador Alfredo Tena entendió que ya no estaba tanto para correr, sino para definir los goles”, relató el carioca.

Al cabo de un año, Milton retornaría a León, cuadro con el cuál fabricó 97 dianas, sólo superado por las 136 del “Dumbo” López y las 130 del argentino Mauro Boselli.

VE A LA FIERA CON VENTAJA

Si bien La Franja presume el envión anímico de haber eliminado a Chivas en la fase de repesca, “Tita” aseguró que la calidad y jerarquía de los panzas verdes debe imponerse.

“León debe tener equilibrio, sobre todo en el primer partido, estas series de 180 minutos son diferentes y León debe ser frío, si logra sacar el triunfo sería genial, llevaría la serie a su casa, donde la gente alienta, presiona, pero el Cuauhtémoc es un estadio muy importante, amplio, quizás la presión no se siente tanto y ahí León puede hacer su futbol tranquilamente. Puebla tiene un equipo joven, aguerrido, luchón, van hasta el final y será un rival muy complicado, pero cerrar en el Nou Camp y con la calidad de tantos seleccionados, es una buena ventaja para que León pase a las semifinales”.

El gran 10 de La Fiera solo desea que se repita la historia de 2020 y que los pupilos de Ariel Holan emulen lo que en su momento “Tita” y compañía consiguieron a inicios de la década de los 90´s.

Su Ficha…

Nombre: Milton Queiroz da Paixao

Lugar de Origen: Río de Janeiro, Brasil

Fecha de Nacimiento: 1 de Abril de 1958

Posición: Medio

Equipos: Flamengo (Brasil)

Gremio (Brasil)

Internacional de Porto Alegre (Brasil)

Vasco da Gama (Brasil)

Bayer Leverkusen (Alemania)

Pescara (Italia)

León (México)

Puebla (México)

Comunicaciones (Guatemala)





En Números…

Temporadas con León: 6 (1990-1994 y 1995-1997)

Juegos con León: 167

Goles con León: 97

Temporadas con Puebla: 1 (1994-1995)

Juegos con Puebla: 42

Goles con Puebla: 23