Miguel Gallardo, el ambidiestro de Veracruz que destacó en Mapaches de Salamanca

Desde hace poco más de tres décadas, la capital petrolera, Salamanca, se convirtió en la segunda casa para el ambidiestro de la Isla de Cabo Rojo, Veracruz, Miguel Gallardo Reyes, exjugador profesional que destacó con el equipo Mapaches de Salamanca, de la Segunda División, escuadra con la cual alcanzó una liguilla de zona, además de coronarse campeón del “Torneo del Sol” como seleccionado de dicha rama del futbol mexicano; actualmente entrena, juega y dirige equipos en esta localidad.

Soñaba ser como el “Chamaco” Lira

Inspirado en el “Jaibo Mayor”, Sergio Lira Gallardo, el originario de la comunidad de Tantalamos, perteneciente a la Isla de Cabo Rojo, del municipio de Tamiahua, Veracruz, Miguel Gallardo Reyes logró abrirse camino a nivel profesional y así contó su historia.

A lo largo de tres temporadas formó parte del equipo Mapaches de Salamanca de Segunda División Profesional / Fotos/Cortesía/Miguel Gallardo

“Mi niñez y adolescencia se dio corriendo en la playa, echando retas o cascarita en las calles de mi comunidad, a mi papá le gustaba el béisbol, así es que me escapaba para poder jugar futbol, no tenía apoyo y económicamente estábamos muy limitados”, contó.

A pesar de lo anterior, a los 15 años, Miguel Gallardo ya andaba jugando en la categoría libre o primera fuerza de Tantalamos. Ahí le regalaron sus primeros zapatos de futbol, le foguearon hasta que llegó la invitación de irse a probar al equipo Surianos, de Iguala, Guerrero.

“En aquel entonces, Sergio Lira Gallardo estaba en su pleno apogeo como futbolista en el equipo Tampico Madero, todos queríamos ser como el ‘Chamaco’ Lira, él era nuestra motivación”.

Por ello, recordó que aceptó la invitación para ir a probar suerte al equipo de Iguala, Guerrero, pues quería cumplir su sueño de ser jugador profesional.

“La invitación para ir a probarnos al equipo de Iguala llegó a mi comunidad, fui a ver qué pasaba junto con otro compañero de mi comunidad, logré quedarme, estuve ahí un torneo y después regresé a mi comunidad; posteriormente, tuve la oportunidad de formar parte del equipo Petroleros de Poza Rica”.

Y fue entonces como se dio la opoirtunidad de viajar a Salamanca, tierra que le llamó la atención y decidió viajar a este destino.

“Gracias a la conexión del sindicato y directivas de Poza Rica y Salamanca, surge la oportunidad de venir para acá junto con Javier Villalobos, de Salinas Cruz, estuvimos a prueba y me quedé, en aquel entonces estaba como presidente del equipo Fernando Carvajal Servín”.

Entre los compañeros que tuvo en el equipo Mapaches de Salamanca mencionó a Ángel González, Isidro González, Nicolas, José Pulido, Alberto Coyote, quien después jugaría en primera división con León y Chivas; José Luis Medina, Salvador Leso, Jorge Casillas, José García, Leandro Santiago, Cipriano Alfaro, Miguel Loredo, Víctor Sánchez, entre otros.

Con el equipo Mapaches de Salamanca estuvo de 1986 a 1989, alcanzó una liguilla por zonas celebrada a puntos, enfrentándose en la final los dos primeros lugares de cada sector.

Así también fue parte de la selección de Segunda División que compitió dentro del “Torneo del Sol”, realizado en Mérida, Yucatán, en junio de 1987, quedando campeón al lado de jugadores como Martín Zúñiga, Jaime Ríos, Javier Ruvalcaba, Ismael Álvarez, Juan Carlos Chávez “El Pajara”, Roberto Hernández, Pascual Ramírez, así como los salmantinos Cipriano Alfaro y Elías Pérez.

El último torneo que jugó como futbolista profesional fue con el equipo Uruapan, escuadra con la cual se retiró a la edad de 27 años para ver por el futuro de su familia.

Adopta Salamanca como su segunda casa

Establecido en el municipio de Salamanca, se desempeñó por 21 años como maestro de educación física y futbol en el Instituto Salamanca. Registró varios logros dentro de la Copa San Agustín, que anualmente se juega en Guadalajara.

Así también estuvo jugando dentro de la Liga Salmantina de Futbol para equipos de la categoría especial A y especial B, entre los cuales se encontró San Roque, Industrial, Guanajuato, Tampico, Hotel Jardín, Valtierrilla y Vísceras El Chino, por mencionar algunos.

Así también logró un campeonato dentro del Torneo de los Millones con el equipo Paileria, al derrotar en la final al Zaragoza.

En 2013, fue entrenador de la Selección 12 y 13 años de la primera edición Copa León, en la cual fueron campeones, representando a la Liga Petrolera de Fútbol Infantil y Juvenil.

Así también fundó el equipo Colibríes, que participó en diversas categorías de la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil.

“Me involucré como entrenador de equipos infantiles y juveniles, gracias a mi experiencia y cursos que fui tomando para el ejercicio de dicha función, empecé ayudar a los niños, dado que yo no tuve esa posibilidad de trascender e incluso impulsé un equipo infantil de nombre Colibríes, mismo que escogí porque es un ave con el cual me siento identificado por sus colores que caracterizan a mi pueblo y su habilidad que tiene para ir y venir como yo lo llegué hacer jugando como extremo izquierdo y derecho, sin tener una posición fija”.

Para terminar, comentó: “actualmente entreno a un grupo de niños martes y jueves en el campo de la colonia Soto Innes Dos, los lunes juego en Liga de Veteranos Municipal y los viernes estoy al frente de un equipo de veteranos, mientras que los domingos participó dentro de la Liga Nacional de Jugadores Ex profesionales”.