Miguel Angel de León, anotó para Mapaches Salamanca y Atlético Salamanca

Un total de 45 goles fueron los que marco como jugador profesional, Miguel Ángel de León Hernández “El Gigio”, quien nunca imagino que el futbol le permitiría jugar para los dos equipos de la localidad, Mapaches de Salamanca de Segunda División y Atlético Salamanca de Tercera División.

En el marco de su 52 aniversario de vida cumplidos el pasado 5 de abril, Miguel Ángel de León Hernández recordó su paso por ambos equipos profesionales de la localidad, así como logros obtenidos posteriormente a nivel de futbol profesional.

Al respecto comenta, “de niño jugaba solo futbol en la calle, a la edad de 15 años comencé a jugar en equipo y a los 18 años de edad jugué un partido de la petrolera donde jugaba Francisco Cisneros y me invitó a entrenar en la segunda división con los Mapaches de Salamanca, fui pero nunca pensé que Dios me regalaría la oportunidad de quedarme ahí”.

A ello agrega, “la posición en la que jugué como profesional fue delantero y en mi debut recibimos en el Estadio Sección 24 al Galicia de Cuernavaca, ese día metí dos goles, sin embargo uno me anularon porque mi compañero estaba en fuera de lugar, en torneo regular marque tres goles en total, entraba de cambio, era novato (zic)”.

El primer gol de la casi media centena de goles que registro como jugador profesional se derivó de jugada donde filtran el balón por el lado derecho, mismo que controla y patea cruzado por abajo al lado derecho del portero.

Con el equipo Mapaches Salamanca comenzó a crecer futbolísticamente y en esa misma temporada comenzó un torneo llamado PRODE, torneo alterno a la temporada de Segunda División, convirtiéndose en jugador de confianza para el entrenador Amado Mercado, quien dirigía ese equipo, “él me empezó a enseñar muchas cosas con las cuales crecí muy rápido y empecé a meter goles y a jugar más tiempo”.

Sin embargo, un día llegó a pedir jugadores, Manuel Puente y Jorge Camacho, responsables del equipo Atlético Salamanca de Tercera División, entonces el entrenador Francisco Cisneros nombró a siete, entre ellos a él.

De esta manera, Miguel Angel de León llega al equipo Atlético Salamanca de Tercera División en donde demostró tener “olfato” goleador, “llegue a tercera división y en once partidos meto quince goles, de ellos tres en un solo partido ante las reservas de chivas, éramos preliminar de la segunda”.

Al respecto recuerda, “ese día Francisco Cisneros me vio y me invitó a regresar con él, rechacé el ofrecimiento porque me había enviado a tercera, no me arrepentí porque podía trabajar y jugar en mi ciudad, además de tener grandes amigos (zic)”.

En tercera división, Miguel Angel de León, jugó hasta los 24 años de edad, estuvo a prueba con la Piedad e Irapuato, sin embargo, no tuvo fortuna de quedarse.

A lo largo de su trayectoria como jugador profesional tuvo como entrenadores a Francisco Cisneros, Amado Mercado, Carlos López, Gabriel Diosdado, José Luis Cano y Lole Rodríguez, “tuve la fortuna de que todos ellos confiaron en mí y tuve la satisfacción de jugar todas las posiciones, pero lo más grande haber jugador fútbol profesional, Dios me dejo hacerlo y conocer a tantos y tanta gente que además de ser amigos son excelentes personas dentro y fuera de la cancha, ahora muchos formamos parte de esta gran familia guinda (zic)”.

Luego de su paso por el futbol profesional jugó hasta los 49 años de edad futbol amateur con equipos como Vocacional, Nativitas, Villarreal, Zaragoza , Albino García, Tampico, Abogados y Valtierrilla. De igual manera jugó en la Liga Petrolera con el departamento de pintura, carpintería contaduría etc, así como en ligas de fútbol rápido.

Así también en Irapuato jugó en equipos como La Posta, Rastro, Marbran, Faja de Oro, Coló Coló, Atlético, Santa Elena, La Soledad,

Dentro del torneo de los Millones con Irapuato, Salamanca, Valle de Santiago, Jaral del Progreso y Pueblo Nuevo, así como en diferentes ligas del estado.

En este sentido señala, “fueron diez títulos los obtenidos en el torneo de los Millones, uno de ellos con DIRSA Salamanca”.

Para terminar destaca, “en la liga salmantina obtuve dos título con Tampico, equipo con el que me retiré de la práctica del futbol, aunque a veces sigo en liga de veteranos de Irapuato”.