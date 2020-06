Migdi Ruiz, La salmantina con cuatro copas mundiales en Voleibol de Sala

La voleibolista salmantina Migdalel Ruiz Juárez, mundialista con Selección Nacional Mexicana, mundialista con Selección Nacional Universitaria y campeona en Festival Internacional de los Trabajadores asegura que cada logro ha sido en base a esfuerzo, trabajo y apoyo de su familia; ahora su objetivo es poner en los primeros lugares a nivel nacional al estado de Guanajuato.

Migdi Ruiz, es egresada de la Univesidad Autónoma de nuevo León, en la carrera Ciencias del Ejercicio con maestría en Entrenamiento de Alto Rendimiento.- a nivel nacional jugó por cinco años con Tigres, quedando tres veces campeona en Universiada Nacional, una medalla de plata y una de bronce.

Comenzó a practicar el voleibol gracias a su papá

Migdalel Ruiz Juárez comenzó a practicar el voleibol gracias a su papá, “no recuerdo exactamente el momento que empecé, recuerdo que era una niña muy pequeña cuando mi papá me empezó enseñar a jugar, porque mi papá era el que jugaba voleibol, mi papá me enseñaba a golpear el balón, a pararme, a juntar los brazos, me enseñó toda la parte técnica del voleibol; mamá dice que desde los tres años me aventaba el balón para que yo le pegara y a los cinco controlaba golpear el balón, es decir, el tiempo vuelo del balón (zic)”.

Sin embargo, su pasión y determinación por jugar voleibol se detona a consecuencia de un partido de la Selección Nacional Mexicana al cual acudió, “me apasione demasiado por el voleibol porque hace mucho años vino a Salamanca la Selección Nacional Mexicana y los vi jugar contra un equipo extranjero, realmente eso fue lo que quería, recuerdo que le dije a mis papás que yo quería eso, que quería estar ahí, en la Selección, que quería jugar Voleibol, tenía más o menos 8 o 9 años de edad, ahí me puse las metas; mis papás me dijeron que lo podía lograr, pero tenía que ser muy dedicada al deporte y a la escuela obviamente, entonces de ahí empecé a meterme en serio, en aquel entonces entrenaba voleibol y básquetbol, por la altura y el salto tenía potencial para los dos deportes, hasta que me decidí por el voleibol totalmente, ahí fue que empecé (zic)”.





Por trece años fue Seleccionada Nacional

Su primer nacional lo jugó a los 10 años de edad en Toluca, en el año de 1996, de ahí una serie de eventos nacionales como olimpiadas juveniles que ahora se les conoce como nacionales CONADE, “jugué regionales y estatales con mi escuela, con Guanajuato representaba a Irapuato, Salamanca y León, depende del equipo que ganaba el estatal, ya después nos volvíamos Guanajuato “.

Enfatizó, “por varios años me estuvieron tomando los datos para que fuera de la Selección Nacional, sin embargo, recuerdo que alguna vez me dijeron que era muy bajita, media 1.73 y no me llamaban, y así estuve durante tres años que me tomaban los datos y no me llamaban, fue en el 98 dentro del nacional de Segunda División con sede León donde el presidente de la Federación, Alejandro Salinas, habló con mis papás para que me fuera a la Selección Nacional y así fue”, recuerda Migdi Ruiz.

A ello agregó, “me fui en el año 1998 y mi primer evento con Selección Nacional fue en el 99, era un repechaje para un nacional en Canadá, el repechaje lo ganamos a República Dominicana y después clasificamos al mundial de Saskatoon Canadá; después de ahí vino el mundial juvenil, el NORCECA de Monterrey 2000 y otro NORCECA Juvenil en la Habana Cuba”.

Para el 2001 participó en la Copa de Clubes del caribe con el equipo Gima de Coahuila, “me seleccionaron para ir a esta copa donde vinieron clubes de otras ligas, quedamos en cuarto lugar (zic)”.

A la postre, jugó el premundial de mayores con sede Puerto Rico contra Venezuela, una especie de repechaje; en el 2002 tuvo clasificatorio al mundial juvenil en Monterrey y también este año disputó el pase al mundial de Alemania 2002.

En este sentido comenta, “de preparación tuvimos la Primera Copa Panamericana en Tijuana, una copa de la Amistad en Bulgaria y los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el Salvador, donde quedamos tercer lugar”.

Así también externó, “en el 2002 me fui a probar a Liga Profesional de Italia con el equipo Ikon Italia, afortunadamente me quedé para firmar, pero me había salido de estudiar de la universidad por estos eventos, entonces jugar en Italia era un sueño, pero también era que no iba estudiar, ya tenía 19 años y tenía que decidir que iba hacer, y decidí declinar al contrato para dedicarme a estudiar y seguir en la Selección Nacional”.

Además, “en 2003 jugué una copa Centenario en Mexicali, la segunda Copa Panamericana en saltillo Coahuila, ahí tuve una lesión muy importante, en esa copa, primer ligamento cruzado anterior que me rompí de la pierna izquierda”.

A consecuencia de lo anterior, tuvo un tiempo de descanso y hasta el 2004 volvió a participar con Selección Nacional al ser convocada para la tercera Copa Panamericana en Mexicali; en 2005 participa en primera ronda eliminatoria en Guatemala para el mundial del 2006, jugó su cuarta Copa Panamericana en República Dominicana, un NORCECA de mayores en puerto España Trinidad y Tobago, un Premundial de mayores en Caguas Puerto Rico, un clasificatorio al mundial de mayores para Sapporo Japón y la quinta copa panamericana en San Juan.

En el 2006 participó en Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena Colombia, Copa de la Amistad en Lima Perú -un torneo de fogueo para los equipos que iban al mundial-, copa de voleibol Woman Star en Monterrey y el campeonato mundial de mayores en Sapporo Japón.

Para el 2007 disputó cuadrangular de la Amistad en Guadalajara, la sexta Copa Panamericana en Colima, los Juegos Panamericanos de Rio de Janeiro y el Preolímpico de mayores en Monterrey.

En el 2008 asistió a la séptima Copa Panamericana en Tijuana, “este año pedí un tiempo de descanso en Selección para dedicarme a mi escuela, porque estaba terminando un proceso que era la carrera en Ciencias del Ejercicio e iniciando la maestría en Alto Rendimiento (zic)”.

Posteriormente, estuvo metida de lleno en el primer clasificatorio para el mundial de Japón 2016 con sede República Dominicana y en la octava Copa Panamericana en Miami Florida, “en esta ocasión no clasificamos al mundial de Japón, no puede asistir al repechaje, porque este año la pandemia de la influenza hizo que la Universidad Nacional se recorriera al mismo mes que fue el repechaje del mundial, probablemente si hubiéramos asistido otras compañeras y yo, habría clasificado a mi tercer mundial con la Selección Nacional Mayor”.

A la postre, se tomó un descanso y comenzó a trabajar en un colegio en Monterrey, “en el Colegio Oxford inicié dando clases, después me ascendieron a asistente de coordinación deportiva (zic)”.

En el año 2011, estuvo una vez más en preselección para Juegos Panamericanos de Guadalajara, “realmente ya no estaba al cien por el tiempo dedicado a trabajar, en este año fui al Festival Internacional de los trabajadores con sede Albania Bulgaria, ahí quedamos en primer lugar, realmente fue un orgullo porque para ese entonces ya me encontraba en retiro de la Selección Nacional, lo tomé como parte de eso, de un buen retiro”.





Acude a mundiales como entrenadora universitaria

En el año 2013 regresa a Guanajuato, vivía en Monterrey donde trabajó en la UVM Cumbres, la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el Colegio Oxford.

“Una vez que regreso me hablan para darme la oportunidad de trabajar en la Universidad de Lasalle Bajío, donde estoy actualmente laborando, ahí me vuelvo entrenadora principal del equipo universitario, un gusto porque levantamos el equipo de los muchachos y en 2016 logramos el segundo lugar nacional y poco antes conseguimos ascender el equipo a Primera División de CONADE (universidades privadas) y el segundo lugar nacional en el CONDE (todas las universidades), ahí me metí de lleno como entrenadora de equipos mayores universitarios”.

Gracias a lo anterior, en el 2017 recibió el nombramiento de asistente del entrenador para la Universiada mundial de Taipei China, “fue una gran experiencia, era la primera vez que tomaba un equipo como asistente de una Selección Nacional, donde probablemente los resultados no se nos han dado por diferentes situaciones, las jugadores que requerimos también tienen otros eventos de Selección Nacional y no podemos tener a una selección que sea totalmente competitiva en la Selección Universitaria; este nombramiento me lo dan por los resultados obtenidos en 2016, estuve como asistente del Prof. Francisco Pineda, entrenador de la Autónoma de Nuevo León, él fue mi entrenador durante el tiempo de la universidad y maestría, fue una experiencia inolvidable”.

A ello agregó, “para el 2019 se repite la experiencia, me habló el maestro Manuel Alan Merodio Reza, Secretario General Ejecutivo de CONDE, él me pidió que fuera entrenadora de la Selección Nacional Universitaria que ese año compitió en Nápoles, fue difícil poder dar un resultado como esperábamos porque las jugadoras de Selección Nacional que estaban en la talla internacional por fogueo o porque algunas estaban jugando en ligas del extranjero, probablemente con ellas pudimos dar mejores resultados, sin embargo, estoy contenta con las chicas que llevamos, probablemente les faltaba experiencia, fueron chicas que entregaron y entrenaron al cien, me sorprendió lo bien que trabajaron a pesar de ser jornadas pesadas, dejaron todo en la cancha, no fue el resultado que queríamos, pero ellas dieron todo, entregaron todo, quedé bastante satisfecha, contenta y agradecida por esta oportunidad que me dieron…, el voleibol para mí desde niña ha sido una pasión, una entrega y tener un equipo nacional el que sea y en el puesto que sea, para mi realmente es un orgullo o estar involucrado en un equipo así”.

Para terminar comento, “el reconocimiento más grande que tengo es el de mis jugadores y jugadoras, verlas como destacan y como están el día de hoy como profesionistas, vivimos etapas increíbles, son los mejores reconocimientos que he podido tener, verlos mejorar deportivamente y ahora ver que son todos uno egresados; ahora estoy a cargo también del equipo Femenil de la universidad de Lasalle, estamos trabajando con ambas ramas mayores para poner a Guanajuato en los primeros lugares a nivel nacional, estoy contenta de lo trabajado hasta ahora con la universidad”.