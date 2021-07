Michelle Delgado, dispuesta a crecer y asumir retos en Club León

Con la alegría, el optimismo y pasión por el futbol que desde pequeña le caracteriza, la jovencita salmantina, Michelle Alejandra Delgado Hernández, se encuentra dispuesta a crecer, asumir nuevos retos y esfuerzos dentro del Club León.

Michelle Alejandra Delgado de 14 años de edad (categoría 2006) juega de media de contención y enganche, desde hace tres semanas realiza pretemporada con el equipo Sub 17 del Club León que se prepara para torneos previos a lo que será el arranque oficial de la categoría en Liga MX Femenil.

Al respecto comenta, “al principio no me caía el veinte de haber quedado elegida para ser parte del Club León, de estar viviendo esta nueva experiencia y etapa en mi vida, me ha traído nuevos retos y esfuerzos en lo que me gusta hacer, ha cambiado mi estilo de vida, los entrenamientos son muy diferentes a los acostumbrados, lo estoy disfrutando al máximo”.

Así también recordó, “la pandemia por un tiempo no me dejó entrenar, de ahí por lo cual al regresar a la actividad bajo la nueva normalidad tuve que redoblar esfuerzo para volver a agarrar ritmo, después se vino la visoria del Club León para la conformación de la nueva categoría, sentí mucha presión, una vez elegida me costó acostumbrarme a los cambios que esto implicó, ahora lo disfruto y me doy cuenta que los sacrificios realizados han valido la pena, ahora el objetivo es crecer dentro del Club y aspiro a llegar un día al primer equipo (zic)”.

Sus inicios dentro de la práctica del futbol se remontan a la primaria en donde con el apoyo de sus maestros de educación física agarró gusto por esta disciplina deportiva e incluso llegó a competir dentro de la Copa Bimbo con la Escuela Artículo 123 llegando a la final de la etapa municipal.

El gusto por el futbol le llevó desde los diez años de edad a jugar en diversos equipos infantiles, de manera fugaz estuvo en el equipo Gallitos que entrenaba y jugaba en el campito de futbol ubicado en el área conocida como el Triángulo

Posteriormente estuvo en el equipo Lobos Salamanca, por varias temporadas alcanzó campeonatos dentro de la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil, actualmente becada académicamente por el Colegio Esiabac, institución académica en la cual juega para el equipo de futbol femenil.

Así también ha formado parte de equipos como Promesas Juventinas Celaya, Gud Amigas Guanajuato y Talentos León.

En dos ocasiones ha sido preseleccionada nacional para categorías infantiles, la primera ocasión poco antes del surgimiento de la Liga MX Femenil y la segunda ocasión previo al tema de la pandemia. Ambos procesos suspendidos por dichos motivos.

En ese sentido comenta, “ambas experiencias las tomé como parte de un proceso, son oportunidades en las cuales puedes medir tu rendimiento y capacidad futbolística, en estas experiencias conocí mucha gente e hice buenas amistades; sé que a través del trabajo y entrenamiento algún día llegará el momento de dar ese gran paso al cual tanto aspiro, por ahora queda seguir esforzándome y trabajando para mejorar”.

Con respecto a lo que representa para ella formar parte del Club León destaca, “es un orgullo formar parte de un club profesional como es León, todo es parte de un proceso y me encuentro contenta por dar el primer paso, estoy consciente que es un camino con altas y bajas, y para mantenerme me estoy esforzando cada día, en el futbol siempre hay que luchar por un lugar; estoy disfrutando mucho de esta experiencia y este proceso de formación, estoy completamente comprometida a dar lo mejor de mí a diario para alcanzar el objetivo”.

A lo largo de cuatro años, ha participado en diversos eventos deportivos: campeonato nacional con Celaya en la Ciudad de Lázaro Cárdenas Michoacán. Liga Scotiabank nacional Sub 13 con Selección de Guanajuato (Gud Amigas Guanajuato) en Ciudad de México. Campeonato Nacional celebrado en la Ciudad de Xalapa Veracruz con el equipo Lobos Salamanca, tercer lugar. Liga Scotiabank nacional Sub 15 con Selección de Guanajuato (Promsesas Juventinas Celaya) en la ciudad de Toluca, subcampeona.

Dentro de esta final fue la encargada de meter el gol del empate con disparo al ángulo desde tres cuartos de cancha, en los penaltis se les escapa el campeonato.

Compitió en Prenacional de la Olimpiada Nacional con Selección de Guanajuato (Talentos León) en Pachuca Hidalgo. Preseleccionada nacional en la Ciudad de Guadalajara y en la Ciudad de León, recibiendo en ambas seguimiento por parte de Mafer Pons. Campeonato Nacional de Futbol Siete en Veracruz con el equipo Promesas Juventinas Celaya, primer lugar y campeona de goleo con diez anotaciones.