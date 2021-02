Mia Delgado, talento salmantino en basquetbol

Con el sueño e ilusión de jugar un día en Liga de Primera División Colegial de Estados Unidos (NCCA) o en Primera Fuerza de la Liga Universitaria Mexicana (ABE), no ha dejado de entrenar y estudiar la basquetbolista salmantina Mia Delgado Rodríguez quien ha representado a diversos municipios en torneos nacionales y estatales, así como al estado de Guanajuato y Querétaro, obteniendo primeros lugares.









Al respecto comenta, “todo se lo debo a mi papá, él me ha llevado a todo, he entrenado en Irapuato, Celaya, Valle de Santiago, León, Dolores Hidalgo e incluso en el estado de Querétaro; todo se lo debo a él, es mi entrenador personal, siempre confió en mi e hizo que acrecentara mi gusto por el basquetbol (zic)”.

Mia Delgado Rodríguez comenzó a practicar el deporte ráfaga a la edad de 12 años, sin embargo, experiencia negativa vivida en su primer grupo de basquetbol hizo pensar no querer saber más de este deporte, sin embargo, gracias al apoyo de su papá retomo sus entrenamientos que le han llevado a tener nuevas metas deportivas y académicas.





Ha obtenido diversos primeros lugares a nivel estatal y nacional.





En este sentido recuerda, “a pesar de mi gusto por este deporte mis primeras prácticas no fueron nada agradables, lo empecé a ver como una obligación porque en el grupo donde estaba me empezaron a ser menos, entonces ya no me gusto este deporte…; después mi papá me apoyo psicológicamente para que siguiera en otro lugar que no fuera Salamanca (zic)”.

Después de tener sus primeras prácticas en la localidad y subestimada en diversas ocasiones por no tener conocimiento práctico por este deporte con el apoyo de su papá decide irse a aprender a Irapuato, donde el entrenador era un amigo de él.

Con el paso del tiempo desarrolló facultades al grado de ser invitada a entrenar y jugar con equipos de diferentes municipios e incluso del estado de Querétaro.





Con el estado de Querétaro gana campeonato nacional federado 3x3 de basquetbol.





Mia Delgado ha sido primer lugar en Torneo Nacional Federación 2019 con Guanajuato y Torneo Nacional Federación 3x3 con Estado de Querétaro. 2do lugar Expo Fresas 2018 con Irapuato Alconcitas. 2do lugar 3x3 Interprepas Estatal 2019 con Preparatoria Oficial. 2do lugar Torneo Nacional Iboa Aguascalientes con Osos Celaya. 1er lugar Torneo Nacional del Elote en el Estado de México 2019 con nueva Generación San Luis de la Paz representando a Guanajuato. 1er lugar Liga Futuras Estrellas en el Estado de Querétaro 2019. Dos veces campeona (2016 y 2017) con equipo Osos Celaya en Liga Municipal de Celaya. 2do lugar Torneo Kids 2017 con Osos Celaya categoría Pasarella. Primer lugar en Liga Municipal Irapuatense sabatina 2018 con grupo Moycanos. 2do lugar con Irapuato Alconcitas en Circuito estatal de Basquetbol Guanajuato 2018. 2do lugar con Osos Celaya en Circuito Estatal de Basquetbol 2017. 2do lugar con Alconcitas en el Gimnasio Municipal de Irapuato categoría libre (como menor de edad). 1er y 3er lugar respectivamente categoría Intermedia y 1era Fuerza 2019 con equipo Abejas y Sparks Salamanca. Jugadora revelación en torneo Iboa Aguascalientes 2018 con Osos Celaya y seleccionada estatal tres veces.

“He sido seleccionada estatal en tres ocasiones, dos en Torneo Nacional Federado y otra para Juegos Nacionales CONADE que no se pudo realizar el año pasado por el Covid – 19”, externo Mia Delgado.

Enfatizó, “en los dos nacionales federados –una con Guanajuato y otra con Querétaro- primer lugar y clasificada como número 4 y 5 respectivamente; para Juegos Nacionales CONADE se tuvieron cinco cortes, de 40 niñas quedamos 12, afortunadamente quedé rankeada en el lugar 3 categoría 2003 – 2004 (zic)”.









Actualmente entrena con su papá en Black Lions Kids Salamanca y con el entrenador de selectivo estatal, Gustavo Ibarra del municipio de León, “el encargado del selectivo estatal, Gustavo Ibarra, también está a cargo de varias jugadoras de diversos estados para representar a México en Texas, esperamos se pueda llevar acabo el torneo en Julio de este año (zic)”

Además de entrenar y jugar como número 2 o Ala en el basquetbol, Mia Delgado con 16 años de edad estudia el cuarto semestre en la Preparatoria Oficial de Salamanca donde tiene promedio de 9.2.

Para terminar destaca, “para mí es muy importante lograr un balance entre el basquetbol y los estudios, tengo la ilusión de jugar un día en Liga de Primera División Colegial de Estados Unidos (NFCA) o en Primera Fuerza de la AVEG”.