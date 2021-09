“Mi vida es el futbol, desde los cuatro años no había parado de jugar”, Gustavo Rodríguez

“Tenía mucho tiempo que no me pasaba algo así, más bien nunca me había pasado, siento que las cosas suceden por algo, será un descanso después de tanto jugar todos los días; estoy tranquilo aunque un poco desesperado de venir a ver futbol y no poder jugar, sin embargo es importante ser paciente y hacer las cosas bien para estar listo lo más pronto posible”, externó el jugador ex profesional Gustavo Rodríguez González “Chetos”.

Ha sido campeón en Liga Nuevos Talentos y con ascenso a Liga Premier del futbol mexicano.

El ex campeón en la extinta Liga Nuevos Talentos del futbol mexicano y ascendido a la Liga Premier con el Club Zamora, se encuentra entre “algodones” luego de sufrir fractura del tobillo que además lastimó un tendón. “Me toca la mala de sufrir esta lesión, desde los cuatro años que yo recuerdo no había parado para nada, mi vida es el futbol, esto es complicado, después de tanto tiempo jugando todos los días, el doctor me dice que serán tres meses con el yeso y rehabilitación, calculo que hasta enero podría volver a jugar”.





Al hablar sobre la lesión, comenta: “Se me fracturó un pedazo del tobillo y me agarró un tendón, hubo necesidad de operación, traigo un clavo; fue una jugada donde se me atora el pie, cuando giro los tachos se me quedaron metidos en el pasto y truena el tobillo; otras veces me han llegado algo grave y fuerte y no me había pasado nada, ahora en una jugada muy sencilla me fracturo” (sic).

A nivel semiprofesional ha conquistado el renombrado Torneo de los Soles.

Gracias a su talento y privilegiada zurda, en su momento, tuvo la oportunidad de jugar futbol profesional, se le abrieron las puertas a muy temprana edad, con catorce años y siendo menor en Tercera División, comenzó a jugar con el equipo Jaral del Progreso, después estuvo media temporada con León Sub-17, posteriormente se viene al equipo Salamanca FC de Tercera División con quien clasifica a la liguilla, y de aquí pasa al equipo Zamora, ahí conquista el campeonato de Liga y un Ascenso a Segunda Premier.

Formó parte de diversos clubes de futbol profesional.

Al respecto, recuerda: “Me llegaron oportunidades para integrarme al Club América, por cuestiones personales no me quedo, también recibí la invitación de Tigres y Monterrey, sin embargo decido quedarme cerca de mi familia, donde pudiera venir a verlos las veces que pudiera; después de Zamora pasé al Irapuato, mi último club profesional hace dos años y medio, por causas de la Federación no llegaba mi registro y no tuve continuidad, corren al entrenador y me tuvieron que sacrificar, a partir de ahí comencé a jugar en la talacha, gracias a Dios me ha ido bien” (sic).

Ha ganado infinidad de títulos de campeón dentro de la talacha.

Entre los títulos obtenidos por él a nivel semiprofesional destaca el campeonato del Torneo de los Soles: “Fue un torneo que desde un principio nos metalizamos a eso, la mayoría de los jugadores de aquí, acompañados de gente de experiencia como Regis, 'El Potro', 'Burrito' Miramontes, 'El Jamón', entre otros, a ese equipo le caracterizó la unión, nadie decía nada de otro compañero, siempre uno estaba para el otro”.

Sus familiares le han acompañado a lo largo de su trayectoria deportiva.

A ello, agrega: “Como jugador profesional y amateur, ha sido el momento más importante de mi vida como deportista, fue una final nunca antes vista en la localidad a nivel semiprofesional, un campo tan lleno en la Sección 24, sin duda una gran motivación más para nosotros, ha sido el mejor partido de mi vida, lo disfruté al máximo” (sic).

Durante el desarrollo del torneo marcó varios goles y asistencias para el campeón de goleo.

“Es importante ser paciente y hacer las cosas bien para estar listo lo más pronto posible”, Gustavo Rodríguez.

Así también, ha sido campeón en ligas de los ranchos, entre las cuales destaca la desarrollado en los Apaseos, y con un sin número de títulos por diversas partes del estado, muchos de ellos obtenidos también en canchitas de futbol con equipos que él mismo ha impulsado y con jugadores que siempre le han apoyado.

Actualmente, se encontraba registrando su segunda participación dentro de la Liga Intersemanal Centro Bajío (LICB) donde se lesionó, anteriormente jugó dentro de este certamen con Atlético San Miguel, llegando hasta cuartos de final; ahora en busca el título con el equipo Constructora MLC, escuadra clasificada anticipadamente a semifinal.

“El mensaje que puedo dirigir a mis compañeros es que sigan haciendo las cosas bien, van varios partidos donde ya se ve una base, vamos a ir por título; al igual con la Termo en la Liga Salmantina, hay muchos jugadores muy buenos, con mucha experiencia y talento”, señala el jugador ex profesional.

Con respecto a su habilidosa zurda con la cual ha cascado un sinfín de goles dentro del futbol amateur e incluso profesional, comenta: “Soy zurdo nato, de repente se me ha dado con la derecha; desde pequeño le empecé a pegar con el pie izquierdo al balón en mi casa, con los del barrio, jugando con amigos mayores, mis primeros partidos fueron entre las piedras y jardineras”.

Durante su infancia formó parte del equipo Soldadura, quedando muchas veces campeón en la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil, después su papá formó un equipo que participó en torneos a nivel estado de quinta, cuarta y tercera, quedando en dos ocasiones campeones contra León, de ahí surge la oportunidad para él de jugar en Tercera División.

Para terminar invitó a los niños que gustan y practican el futbol a que le echen ganas a sus entrenamiento. “Se ocupa de mucha disciplina e incluso dejar de ir a fiestas o sacrificar muchas otras cosas por el futbol, el apoyo de los padres es muy fundamental para lograr algo bueno”.