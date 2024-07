México empata con Panamá en el Campeonato sub 20 de Concacaf

No podía faltar el drama al finalizar la fase de grupos del Campeonato sub 20 de Concacaf, y cuando Panamá festejaba la victoria ante México, en el minuto 90 apareció el jugador de Santos de la Laguna, Stephano Carrillo, para realizar una gran jugada individual dentro del área, definiendo con un potente disparo a primer poste, marcando el gol que puso el empate 1-1, preservando el tricolor el primer lugar en el sector C.

Una gran entrada de aficionados se tuvo en las instalaciones del estadio Sergio León Chávez, para apoyar al equipo tricolor, esperando disfrutar del tercer triunfo del cuadro nacional, para asegurar el primer lugar del sector.

Eduardo Arce realizó muchos movimientos de cara a este encuentro, iniciando con Pablo Lara, César Bustos, José Pachuca, Ricardo Juárez, Ari Contreras, Brandon Téllez, César Garza, Jonantán Villal, Amaury Morales, Xavier Biscayzacú y Stephano Carrillo.

Jorge Dely Váldes mando al campo a Sean Deane, Martin Krug, Jhoamir Hill, Joseph Jones, Antony Herbert, Allan Saldaña, Blas Pérez, Juan Hall, Anel Ryce, Carlos Hernández y Virgilio Escala, buscando también el liderato.

Las dos escuadras sabían que el campo estaba en malas condiciones, por lo que tenían que ser inteligentes para tratar de desplegar un buen futbol, intentando controlar el esférico con pases al compañero, siendo más constante en esos intentos el cuadro nacional.

Al minuto 15 vino una acción en el medio campo, el silbante trinitario, Kwins Williams, marcó falta a favor de los canaleros y desde su medio campo trazaron de inmediato a la izquierda al arribo de Allan Saldaña, quien fue avanzando y la defensa retrocediendo, ingresando al área para sacar un disparo cruzado que se fue al fondo de las redes para el primer gol de su equipo.

El estadio enmudeció por algunos instantes, para luego regresar el apoyo a México, esperando la reacción de la escuadra tricolor, intentando con trazos a Bizcayzacú, o intentando por la izquierda sobre todo, dando sensación de peligro en un par de desbordes, uno por banda, pero sin llegar a concretar la igualada, siendo Panamá el que tuvo otra oportunidad con un disparo de larga distancia de Carlos Hernández, aunque el esférico se fue desviado.

Se fueron al descanso con la ventaja de la escuadra de Dely Valdez, para el segundo tiempo hubo ajustes, Villal dejo su lugar a Mateo Levy por el tricolor, por el rival se fue el amonestado Antony Herbert para dar su lugar a Modelo.

Era México el obligado a ir por el empate y comenzaron a insistir, tratando de generar peligro, buscando con el disparo de media distancia, probando tanto Carrillo como Téllez, aunque sus disparos se fueron por encima del travesaño.

Al minuto 70 el arquero Deane estuvo atento para rechazar el esférico en el área chica, luego de un servicio del tricolor, tratando de empujar los de Lalo Arce para rescatar el punto y mantener el liderato del grupo, buscando variantes en el terreno de juego para crear peligro.

Yael Padilla y Alexei Domínguez entraron por Biscayzacú y Téllez, y en una de sus primeras intervenciones, Padilla hizo un remate con la testa, tras un trazo largo al área, que se fue apenas desviado del marco de los canaleros.

Cuando le restaban 7 minutos al tiempo normal, también hizo su ingreso Heriberto Jurado, buscando que pudiera aportar ese futbol atrevido que pudiera llevar al empate a México, generando un agobio ante el marco canalero.

Parecía que el encuentro estaba sentenciado, pero vino un pase filtrado por el sector de la derecha para Stephano Carrillo, quien tomó el esférico dentro del área para quitarse con un amague la marca de un defensor, sacando luego un disparo a primer poste que sorprendió al arquero Sean Deane, para poner el empate en el compromiso, segundos antes de llegar al minuto 90.

Hubo siete minutos de compensación y en la última jugada, el arquero Pablo Lara realizó un gran lance para rechazar, en la línea, un remate de Panamá, finalizando el juego con la igualada 1-1, logrando México su calificación en el primer lugar del grupo C.