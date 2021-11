Mexicano campeón de goleo en Liga de Ascenso de Costa Rica

El mexicano de origen salmantino, Raúl Antonio Vidal Moreno, se consagra campeón de goleo en Liga de Ascenso de Costa Rica, con el equipo Municipal Garabito, escuadra que en la última jornada se jugó el boleto a la liguilla, sin embargo, quedan eliminados al empatar de locales tres goles a tres ante Marineros.

Dentro del Torneo Apertura 2021, Raúl Vidal, marco 12 anotaciones con Municipal Garabito.

El cotejo de la jornada 18 se desarrolló en el estadio Municipal de Garabito, escenario donde el equipo anfitrión comandado por su goleador mexicano requería de la victoria ante un rival directo en la pelea por el último y cuarto boleto disponible de su grupo.

La repartición de unidades permitió a ambos equipos llegar a 21 puntos dentro de su sector, sin embargo, el gol average terminó por dejar fuera de la liguilla al Club del campeón de goleo.

Al respecto, Raúl Vidal comenta, “fue un partido complicado, tuvimos varios fallos en la parte defensiva que nos constaron los goles, fue más difícil para nosotros ir de atrás, se alcanzó el empate, pero no fue suficiente”.

A ello agregó, “tristemente nos quedamos fuera de la fiesta grande, un sabor agridulce porque soy el goleador, pero no estamos dentro”.

Con respecto a lo que representa para él quedar campeón de goleo comenta, “una satisfacción muy grande, desde que llegué me propuse ser el goleador y lo cumplí; en mi infancia ya había tenido algunos títulos de goleo, a nivel profesional no me había pasado porque me daban otros roles en los equipos. Pero esta ocasión fue diferente”.

Al hablar sobre la cuota goleadora registrada con Municipal de Garabito, escuadra a la cual llegó desde la temporada anterior comenta, “han sido 16 goles desde mi llegada a este equipo. El de mi debut es un golazo, recuerdo otro donde me quito a varios rivales y al portero, hago un freno frente a la portería para quitarme a dos rivales más que estaban cubriendo la portería; el primer gol de este torneo estuvo muy bueno de cabeza, creo es muy difícil encontrar un favorito, todos son muy especiales, pero si hay que poner uno, pondría el de media chilena”.

Enfatizó, “estas anotaciones son el reflejo de mucho trabajo y nunca rendirme, sin duda, mi mejor torneo en cuanto a anotaciones, agradecido con mis compañeros, entrenador y directiva por confianza depositada en mí. Siempre motivado por mi esposa, mi hijo y mi familia (zic)”.

La racha goleadora del jugador salmantino comenzó a gestarse en el presente torneo desde la jornada inaugural con un doblete, una anotación en jornada cuatro, una más en fecha cinco, doblete en jornada seis, un gol en jornada 10, un gol en jornada 14, doblete en jornada 15 y doblete en jornada 16.

Con respecto a la lo que sigue para el equipo y para él comentó, “para el equipo un descanso y buscar armar el equipo para el siguiente torneo, para mí, un descanso, recargar energía con mi esposa e hijo, estar con mi familia y ver que nos prepara Dios en el camino”.