Merecido galardón, salmantinas campeonas en Bermudas, ganan Premio Estatal del Deporte

Las seleccionadas nacionales de Hockey Sobre Pasto e integrantes en su mayoría del equipo Halcones Millonarios HC de la localidad, fueron elegidas como ganadoras del Premio Estatal del Deporte 2024 en la categoría de “Selección y/o Equipo”.

Al respecto la seleccionada nacional Fernanda Oviedo comentó, “platicando con mis compañeras que somos base de la selección nacional quisimos participar en la convocatoria, metieron los papeles y justamente hace unas horas nos enteramos haber sido elegidas como ganadoras de esta distinción, para nosotros es una gran satisfacción y motivación incluso para seguir preparándonos”.

El Premio Estatal del Deporte entregado por la Comisión Estatal del Deporte (CODE), esta vez premio los logros obtenidos por los deportivas en el lapso de Octubre 2023 hasta el mismo mes de este año 2024.

Se llenaron de gloria en Panamericano Cup Challenge 2024

El fuerte de las seleccionadas nacionales salmantinas fue el panamericano Cup Challenge 2024 celebrado Hamilton, Bermudas, donde la Selección Nacional Mexicana Mayor Femenil de Hockey Sobre Pasto Femenil quedó campeón invicto y consiguió el boleto a la Copa América 2025 con sede Uruguay.

Un evento deportivo, donde la seleccionada nacional salmantina, Arlette Estrada, fue la mejor jugadora del torneo y Dariana Cardiel, la segunda mejor goleadora del representativo nacional mexicano.

Sin dejar de mencionar, qué detrás de este logro, viene una trayectoria de Juegos Centroamericanos donde la mayoría de ellas hicieron historia al ser parte de la histórica medalla de oro para México ganada por primera vez dentro de la rama femenil.

Así también para la mayoría de ellas participación en los últimos Juegos Panamericanos, donde no fue la mejor participación que ha tenido la Selección Nacional Mayor, sin embargo, estuvieron trabajando para iniciar nuevo ciclo olímpico rumbo a los Ángeles 2028 con el torneo que le ha catapultado como ganadoras del premio estatal del deporte 2024.

Las ganadoras del Premio Estatal del Deporte 2024 en la categoría de Selección y/o equipo se encuentran motivadas para seguir preparándose como seleccionadas nacionales. / Gráfica: Miguel Manjarrez / El Sol de Salamanca

En ese sentido Arlette Estrada, mejor jugadora del panamericano Cup Challenge 2024 comentó, “este premio es producto del trabajo realizado, es muy grato para mí y todas mis compañeras el poder recibir la distinción, es parte de todo el esfuerzo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo atrás y como bien dices, quedamos en primer lugar y ese era el objetivo de selección; también muy feliz y contenta por haber sido elegida como la mejor jugadoras del torneo, siento que es parte de todo el esfuerzo realizado desde muy pequeña, siento que todo esto me permitirá apoyar a generaciones más pequeñas con toda esta experiencia acumulada en distintos torneos”.

Por su parte Dariana Cardiel destacó, “hace unas horas que me enteré sentí mucha emoción y alegría, estoy haciendo feliz a mi niña interior que desde pequeña soñó estar aquí, me siento muy orgullosa de ganar este premio como selección y/o equipo, así también me alegra mucho poder colaborar con goles a nivel de selección nacional mayor (sic)”.

Cerrarán el año con actividad dentro de respectivo Club

Como integrantes de la selección se encuentran al pendiente para ver si tendrán alguna concentración de control, justo para comenzar el siguiente año de preparación para Copa América y como parte del Club Halcones Millonarios a finales de Octubre y principios de Noviembre participarán en la Baja Cup donde la vez pasada quedaron en segundo lugar y ahora van por la revancha, quieren traerse la copa a casa.

Para terminar agradecieron a todos quienes les han apoyado, entrenadores, colegas, club, amigos y familia, “sin duda son parte importante de nuestra preparación y justo por haber ganado este premio estatal una felicitación para todas, en equipo ha sido más fácil claramente, porque entre todas nosotras nos motivamos, nos apoyamos e incluso estamos ahí una a la otra en situaciones difíciles”.

En la categoría selección y/o equipo las ganadoras del Premio Estatal del Deporte son Fernanda Oviedo, Arlette Estrada, Naomi Cardiel, Dariana Cardiel, Natalia Nava, María Santoyo y Fernanda Itzel Guzmán (promesa juvenil).