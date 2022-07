Melanie Roxana Rea, orgullosa de representar a Guanajuato en basquetbol 3x3

Contenta y orgullosa de haber representado a Guanajuato en Basquetbol 3x3 femenil dentro de Juegos CONADE 2022, regresó la basquetbolista salmantina Melanie Roxana Rea Delgado quien en la categoría 2004 – 2005 hizo equipo con la cortazarense Salma Resendiz y Alejandra Acosta, además de la leonesa, Sheila Zamora.

El selectivo guanajuatense de basquetbol 3x 3 femenil inicialmente perdió contra Hidalgo 20 – 9, posteriormente doblegan a Tabasco 15 – 11 y cierra fase clasificatoria con triunfo de 19 – 7 ante Veracruz; sin embargo, un triple empate en tres grupos les marginó de la posibilidad de la posibilidad de entrar a la zona de medallas, y poder dar un mejor papel dentro de esta competencia.

Al respecto comenta, “ha sido un orgullo y honor para mí haber representado a Guanajuato en la máxima competición nacional y más que nada sabiendo que me gané un lugar en el selectivo por mí misma, había luchado muchos años por poder tener este lugar, no fue fácil el camino, todo ha sido en base a disciplina y valores, sabiendo que hay altas y bajas”.

Roxana Rea Delgado juega como 4 o 5 que vendría siendo poste, “me desempeño un poco más en el 4 aparte de que me siento más cómoda jugando esa posición”.

La oportunidad de representar a Guanajuato en la máxima justa deportiva nacional surge para Roxana Rea Delgado a través del selectivo de Salamanca, jugando eliminatorias entre municipios, quedando esta ciudad en tercer lugar, mientras que Guanajuato capital en primera posición.

Posteriormente recibió la invitación para presentarse a pruebas en Guanajuato, capital, quedando dentro de una lista de 16 jugadoras elegibles para formar parte del selectivo, hasta quedar entre las cuatro seleccionadas estatales.

A lo largo de su trayectoria deportiva dentro del basquetbol 3x3 ha sido campeona en Open Celaya 3x3 (2022), Subcampeona 3x3 del Interprepas de la Universidad de Guanajuato (2022), Campeona en torneo 3X3 de la FIBA con sede León (2021), Subcampeona en 3x3 Interprepas de la Universidad de Guanajuato (2019), Tricampeona en torneo 3x3 de Clubes en la ciudad de Monterrey, Nuevo León (2018).

Su gusto por el basquetbol inicio gracias a su mamá que le platicaba que ella jugaba basquetbol, posteriormente en la primaria le invitaron a practicar este deporte y formar parte del equipo con entrenamientos en la cancha “El Àrbol”.

Así también comenta, “el basquetbol para mí es un deporte que me cobija cuando me siento mal o tengo días nada agradables, es como mi segunda casa que me apasiona, es lo mejor que me ha pasado en la vida”.

Actualmente Melanie Roxana Rea Delgado tiene una oferta de Beca Deportiva por parte del Tecnológico de Monterrey Campus, Pachuca, aunque por lo pronto estudiará en la Universidad de Guanajuato esperando ganarse un lugar dentro del representativo universitario.

Para terminar externó, “estos fueron mis primeros y únicos Juegos CONADE al ser mi último año, no se dieron los resultados esperados, sin embargo, voy a seguir trabajando con la idea de ganarme un lugar en el selectivo universitario, me espera un camino académico y deportivo por recorrer donde daré todo lo mejor de mí”.