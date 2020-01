Medallistas de ON encabezan delegación salmantina

Los medallistas salmantinos de Olimpiada Nacional 2019 en Levantamiento de Pesas, Misael León, Vianney Gutiérrez y Estefany León encabezan el grupo de atletas locales que han sido elegidos para formar parte del selectivo estatal guanajuatense que competirá por un lugar dentro de los Juegos Nacionales CONADE 2020.

La delegación salmantina de halterofilia proveniente de la comunidad de Valtierrilla recientemente participó dentro del selectivo estatal realizado en la ciudad de Irapuato donde un total de ocho atletas de esta localidad consiguen ser tomados en cuenta como parte de la selección guanajuatense.

Dentro del certamen estatal participaron alrededor de 130 atletas principalmente de municipios como León, Salamanca e Irapuato.

De acuerdo a información de la Asociación de Pesas, la delegación guanajuatense competirá en Macro Regional de la especialidad en busca de un lugar en Juegos Nacionales CONADE 2020.

Entre los atletas salmantinos considerados como parte de la delegación guanajuatense se encuentra Misael León categoría Sub 20 que en Olimpiada Nacional 2019 fue el máximo ganador de su categoría y división al lograr colgarse triplete de oro. Así también en categoría Sub 17 se encuentra Vianney Gutiérrez medalla de plata y bronce en Olimpiada Nacional 2019, además de Stefanny León triplete de bronce en Olimpiada Nacional 2019.

La lista de atletas salmantinos elegidos para formar parte del selectivo estatal se encuentra complementada por Rubén Mendoza categoría Sub 20; Arturo Sierra categoría Sub 17; Ana Paloma Castillo, José Miguel Gutiérrez y Pablo Medina categoría Sub 15. Todos ellos entrenados por Jesús Sánchez Saldaña, Karina Sánchez Vázquez y Juan Manuel Zavala.