Medallista salmantino en olimpiada nacional de hockey representará a México

El deportista guanajuatense de origen salmantino, Érick Adán González Moreno, se encuentra emocionado y decidido a dar lo mejor de sí con Selección Nacional de México Sub-21 que representará al país del 15 al 30 de agosto dentro del campeonato Panamericano Sub-21 con sede Chile.

A lo largo de varios años representó al estado de Guanajuato dentro de la máxima justa deportiva nacional.

Al respecto comenta: “me siento emocionado y decidido a dar lo mejor de mí en todo momento, vamos a ir con todo a esta competencia, queremos hacer un buen torneo y pelear por los primeros lugares”.

La Selección Nacional de México Sub-21 desde hace varios días se encuentra concentrada en el Comité Olímpico Mexicano (COM), será en los próximos días cuando emprenda el viaje para representar al país dentro de dicho certamen.

Ha ganado dos medallas en Olimpiada Nacional, además de ser elegido mejor jugador del 2019.

Érick Adán González, juega como defensa central y pertenece al Club Inter Salamanca, en los torneos abiertos participa con el selectivo de la Liga Salmantina de Hockey (LSH).

Al hablar sobre sus inicios dentro de este deporte comenta, “comencé a practicar el hockey gracias a mi hermano, él me invitó a practicar este deporte, inmediatamente me enamoré del Hockey (zic)”

A lo largo de su trayectoria deportiva, ha participado en seis olimpiadas nacionales, ha sido tercer lugar en 2018, segundo lugar en 2019 y elegido mejor jugador de su categoría; así también cuarto lugar en este año 2021.

Al hablar sobre estas participaciones comenta, “han sido seis años dentro de Olimpiada Nacional que me han ayudado a crecer como deportista y como persona, por la edad ha cerrado ese ciclo, ahora enfocado a nivel de selección nacional (zic)”.

Para el defensa central, esta será la primera vez que represente a México dentro de una justa deportiva internacional.

En este sentido subraya que “estoy muy contento y emocionado, recuerdo cuando mi hermano, ya siendo él seleccionado, me contaba sus experiencias, a partir de ahí me propuse ser uno de los mejores jugadores y ganarme ese lugar para representar al país”.

A ello agrega, que “él siempre me motiva a ser un buen jugador, disciplinado, humilde, y siempre me esfuerce para logar lo que me proponga; ha sido una gran base para mí dentro el hockey, ya que muchas cosas él me las ha enseñado como labores defensivas, ser tácito y mentalmente fuerte ante las presiones que se puedan a originar a nivel de selección”.

La familia de Érick Adán González, así como su novia, están muy contentos por esta convocatoria y representación que realizará, ha sido algo por lo que ha trabajado durante años, están muy orgullosos de él.