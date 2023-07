“Me llena de orgullo estar de vuelta con Petroleros de Salamanca”, Víctor  Saavedra

Orgulloso de estar de vuelta con los Petroleros de Salamanca ahora bajo el perfil de entrenador, se encuentra Víctor Saavedra, ex futbolista de Primera División que en el año 2006 formó parte del equipo de esta ciudad en Liga de Ascenso también conocida como Liga de Plata.

Te puede interesar: Salto de bronce para salmantino en Juegos CONADE de Atletismo

Víctor Saavedra por una temporada fue jugador del equipo Petroleros Salamanca de la extinta Liga de Ascenso, no solo conoció la plaza, sino también experimentó la pasión guinda, además de clasificar en aquel entonces con el equipo a una liguilla.

Al respecto el estratega del equipo Petroleros Salamanca C FC de Liga Premier Serie A comenta, “conozco la plaza, es una plaza exigente, pero también es una plaza muy entregada cuando ve que el equipo lo da todo y entrega buenos resultados, no deja de apoyar, ya me tocó como jugador, ahora me toca como entrenador, tenemos que entregar buenos resultados, y más cuando sabemos y conocemos que el futbol en Salamanca se vive con mucha pasión”.

Futbol Petroleros Salamanca C FC arrecia preparación para debutar en Liga Premier

Enfatizo, “como jugador en el 2006 estuve una temporada en el equipo Petroleros de Salamanca, por otras causas tuve que salir del Club, siempre estuve muy agradecido con la gente que me dio la oportunidad, en todo momento tratamos de ser muy profesionales, en ese entonces nos fue bien, también se califico a la liguilla, había un buen equipo y sobre todo una gran comunión entre directiva, aficionados y jugadores”

Con respecto a la nueva encomienda que tiene dentro del equipo Petrolero de Salamanca que se encuentra de regreso a nivel de futbol profesional señala, “es un proyecto bonito y de mucha responsabilidad, ahora con la tarea de transmitir todos mis conocimientos y experiencia a los chavos y sobre todo hacer de este equipo un equipo competitivo en la categoría en la que vamos a participar y si el día de mañana alguno de los jóvenes que tenemos logra destacar más arriba, sería doblemente satisfactorio, pero si agradezco la oportunidad que me dieron y el hecho de estar al frente me llena de orgullo es una responsabilidad muy grande, estoy consciente y sabedor de la capacidad que tenemos para entregar buenos resultados al final del torneo”.

El ex jugador de los Petroleros de Salamanca ha sido entrenador de equipos como Irapuato en Segunda División y Abasolo de Tercera División.

Al respecto señala, “hicimos un buen papel también ahí y ahora aquí que nos están dando la oportunidad, estamos regresó a lo nuestro que es el futbol”.

Y es que Víctor Saavedra tras vivir sus primeras experiencias como entrenador decidió por invitación de diversos actores de la sociedad civil incursionar en la política, haciendo oficial sus intenciones en el 2020 como candidato independiente.

Además de haber sido futbolista profesional de 1995 al 2008 en diversos equipos (Atlante, Irapuato, Veracruz y Petroleros de Salamanca, estudio para contador público y la carrera de psicología.

Ahora al igual que los Petroleros de Salamanca se encuentra de regreso dentro del futbol profesional, el objetivo armar un equipo competitivo que entregue resultados para que la afición vuelva a vivir la pasión “guinda”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Por lo pronto se encuentra trabajando en la lista de los 25 jugadores que le ha pedido la directiva para encarar la temporada 2023 – 2024 que arrancarán en calidad de visitantes el próximo domingo 13 de Agosto ante Montañeses de Orizaba, Veracruz.