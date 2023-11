Mauro Arredondo en modo goleador con el campeón defensor Constructora MLC/JCHA

Salamanca; Gto. En modo goleador con el equipo Constructora MLC/JCHA, vigente campeón del Torneo de Los Soles, se encuentra el jugador salmantino y ex campeón de goleo de la edición 39, Mauro Alejandro Arredondo Martínez, recientemente marcó su cuarto gol de la edición 42, misma cantidad de anotaciones que registró la edición anterior dentro de la fase de grupos, aún le resta por jugar la segunda vuelta donde no solo buscará clasificarse a la liguilla lo antes posible, sino también repuntar en la tabla de goleo.

Al respecto Mauro Arredondo comenta, “otra vez me tocó anotar, contento con la oportunidad, tratando de aprovechar al máximo”.

El ex campeón de goleo del torneo de Los Soles por primera vez juega este certamen enfundado en el jersey del equipo Constructora MLC/JCHA.

Y es que el ex campeón de goleo, no alineó en los primeros partidos de la fase de grupos, sin embargo, en cuanto tuvo la oportunidad de ir como titular no desaprovechó el momento al marcar un hat trick con lo cual dijo presente para pelear por un puesto en el once inicial.

La gran actuación registrada en Querétaro ante Deportivo Joyas abrió una nueva oportunidad para que Mauro Arredondo fuera de titular, misma que ha vuelto aprovechar en el Estadio Molinito ante Selección Huanímaro, con su “olfato goleador” inauguró el marcador, además de llegar a cuatro goles en el rubro individual.

El goleador salmantino ha comenzado a responder con anotaciones para el equipo Constructora MLC/JCHA.

En ese sentido destaca, “ha sido importante salir con el triunfo, se logró el resultado, ha sido fundamental el apoyo de todos los compañeros, gracias a ellos me ha tocado meterlas”.

El futbolista ex profesional de equipos extintos como Atlético Potosino de Liga Premier, Real Zamora de Liga Premier y Salamanca FC de Tercera División, por primera vez juega el Torne de Los Soles con el equipo Constructora MLC/JCHA, escuadra a la cual llegó en calidad de refuerzo para la presente edición, aunque ya venía jugando con ellos dentro de la Liga Salmantina de Futbol, así como en otros torneos.

En la edición anterior, Mauro Arredondo marcó cuatro goles en fase de grupos y tres más en liguilla, ahora enfundado en el jersey del campeón defensor cerró la primera vuelta con cuatro goles, espera seguir colaborando con anotaciones.

Deportes Constructora MLC/JCHA cierra invicto primera vuelta del Torneo de Los Soles

A manera de balance tras el cierre de la primera vuelta señala, “tenemos un plantel muy basto en todas las líneas, tenemos buena rotación, la gente que hace el cuadro ha sido clave, para que el equipo marche invicto, y es que salen unos y entran otros de cambio, pero no se nota la diferencia”.

Para terminar reconoció que la segunda vuelta será complicada, “desde un inicio sabíamos que este es el grupo de la muerte, muy complicado, sin embargo, esperamos mantenernos a la cabeza del grupo e ir por el boleto a la liguilla”.

Dentro de la edición 42 del Torneo de Los Soles, el equipo Constructora MLC/JCHA comparte grupo con el subcampeón San Lorenzo Cadereyta, Juvenil Irapuato San Martín/Democracia Sindical Acondaire, San Miguelense, Selección Huanímaro y Deportivo Joyas Querétaro.