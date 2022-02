Marianzazu Olivo disfruta de la Ciencia, el Fisiconstructivismo y Fitness

En el marco de la octava edición del Mr. México Principiantes y Novatos 2022, realizado en el gimnasio Juan de la Barrera, de la Ciudad de México, la atleta guanajuatense de origen salmantino, Marianzazu Olivo Guerra, ha sido galardonada por la Federación Mexicana de Fisiconsctructivismo y Fitness (FMFF) por haber ocupado el primer lugar del ranking nacional 2021 en la categoría Bikini Fitnees Juvenil y Bikini Fitnees Principiantes.

En dos diversas categorías primer lugar del ranking nacional 2021.

El máximo reconocimiento otorgado por la FMFF se encuentra firmado por Francisco Cabezas Gutiérrez, presidente de la FMFF, presidente de la Comisión del Deporte de México (CODEME) y miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano.

Deportes Salmantina número uno del ranking nacional Bikini Fitness

La atleta salmantina asistió acompañada de sus papás, quienes en esta ocasión la vieron subir a la tarima, no ha competir, sino a ser galardonada por la FMFF.

Al respecto, la deportista salmantina señaló que “hoy volví a este escenario a recibir doble reconocimiento a la mejor atleta 2021 del país. Gracias por tanta magia”.

Marianzazu Olivo celebró, por doble partida, posición de honor en la categoría Bikini Fitnees Juvenil y Bikini Fitness Principiantes, registrando así un año 2021 de ensueño, al graduarse también en la carrera de Ingeniería Bioquímica.

Actualmente afina detalles y programación de competencias para su debut 2022.

Al respecto, comenta: “Me siento realizada y muy afortunada de tener el apoyo de mis papás para poder cumplir todas mis metas, agradecida con ellos por darme la determinación y disciplina necesaria” (sic).

La naciente trayectoria deportiva de la atleta salmantina ha estado permeada por el esfuerzo, disciplina, dedicación y sacrificio que le ha llevado a ocupar el primer lugar del ranking nacional en dos diversas categorías.

Marianzazu Olivo comenzó a practicar esta disciplina deportiva en medio de la pandemia causada por el Covid-19 con la intensión de mantener buenos hábitos y salud.

A lo largo de su vida deportiva ha practicado el atletismo y el crossfit, sin embargo desde hace dos años decide iniciarse dentro de esta disciplina deportiva con la finalidad de superar depresión vivida por el decesos de su hermano e intensión de mantener buenos hábitos y salud. “Empecé a agarrar la dieta y notar cambios muy rápidos, mi cuerpo respondió muy bien, mi tío Sergio Guerra, que es mi entrenador, me invitó a competir, no me sentía nada lista, entonces empecé la preparación para lo que fue la reanudación de las competencias, esto luego de encontrarse suspendidas por el tema de la pandemia” (sic).

A la vuelta de un año logró posicionarse en lo más alto del ranking nacional.

Entre los aspectos valorados por los jueces para determinar a los ganadores en cada evento, se encuentran las proporciones del cuerpo, simetría, abdomen plano, piernas bien definidas, con buen tono muscular, vestuario, desenvolvimiento, poses y seguridad.

Por lo anterior, la amante de la ciencia y la tarima señala que “estos primeros lugares representan para mí mucho. Significa que cada cosa que obtenemos en la vida no llega como regalo, llega como recompensa al esfuerzo por alcanzarla. El Fitness es así, disciplina, mucho trabajo y 101 por ciento de dedicación, no hay espacio para errores” (sic).

A lo largo de su naciente trayectoria deportiva dentro del Fitness, Marianzazu Olivo ha conseguido segundo lugar Bikini Fitnees B 2020; primer lugar Bikini Fitness Copa Victoria 2021/Campeona Absoluta; primer lugar Bikini Fitnees en Mr. y Miss Salvatierra 2021/Campeona Absoluta. Primer lugar Bikini Fitness Juvenil/Campeona Absoluta Mr. Guanajuato Principiantes y Novatos 2021.

La atleta salmantina galardonada en categoría Bikini Fitness Principiantes.

A nivel nacional federado, segundo lugar Bikini Fitness Juvenil, terrcer lugar Games Bikini Fitness y quinto lugar Principiantes en Séptima Edición del Mr. México Principiantes y Novatos.

Así también, primer lugar en Bikini Fitness Juvenil en 42 Edición del Mr. México Juvenil y Veteranos. Además cuarto lugar Bikini Fitness en el 69 Clásico Mr. México.

Fuera de eventos federados, tercer lugar en Bikini Fitnees Jr 2020, primer lugar en Shape y Campeonato Absoluto, siendo nombrada Miss Shape México 2020 por la World Amateur Body Building Association (WABBA).

De igual manera segundo lugar Bikini Fitness 2021 por la World Natural Bodybilding Federation (WNBF).