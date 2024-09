María Fernanda Santoyo, la salmantina que es seleccionada nacional de Hockey sobre Pasto

La joven salmantina María Fernanda Santoyo Rodríguez, de 20 años es una de las caras nuevas que presenta la Selección Nacional Mexicana Mayor de Hockey sobre Pasto, de cara a la Women Pan American Challenge 2024 a celebrarse del 21 al 28 de septiembre en Hamilton, Bermudas, competencia clasificatoria para la Copa América y con la cual se pone en marcha nuevo ciclo olímpico para esta disciplina deportiva.

En entrevista exclusiva con El Sol de Salamanca, María Fernanda Santoyo Rodríguez señaló que está muy contenta, pues es algo que venía trabajando desde hace tiempo.

“Es un sueño que desde muy chiquita tenía, llegar a Selección Mayor, primero se me presentó la oportunidad de estar en selección juvenil, di lo mejor de mí para justamente pasar al siguiente paso que es la Selección Mayor.

“La invitación a ser parte de la Selección Mexicana la recibí justamente del entrenador nacional de la mayor, él estuvo con nosotras dentro de los Juegos Panamericanos Juveniles de en Surrey, Canadá, básicamente mi desempeño habló por sí solo y ahora ser convocada me cae de maravilla, la verdad estoy muy contenta y agradecida, porque ser seleccionada mayor es un gran logro para mí”.

María Fernanda Santoyo Rodríguez.

María Fernanda Santoyo, previo a recibir convocatoria a Selección Mayor, representó a México en Juegos Panamericanos Juveniles, donde no se dio el resultado esperado, pero individualmente la jovencita salmantina mostró un crecimiento deportivo significativo, se vio la diferencia y eso le valió para ser tomada en cuenta por el estratega nacional San Yusen Zuleta Sandoval para brincar al primer representativo nacional.

“En juegos Panamericanos Juveniles ha sido mi primera vez con la oportunidad de representar a México, anteriormente ya había estado convocada, pero por otras situaciones no podía asistir a las concentraciones, esta vez las cosas se acomodaron y pude estar ahí, ahora orgullosa y feliz de ser convocada a la Selección Mayor”, comentó María Fernanda Santoyo.

La nueva integrante de la Selección Nacional Mayor Femenil de Hockey sobre Pasto, desde los nueve años practica este deporte, por lo que ya lleva poco más de una década dentro de este deporte y ahora está cristalizando el sueño que siempre había perseguido.

La nueva seleccionada nacional del equipo representativo mayor femenil de Hockey Sobre Pasto.

Su gusto por el Hockey sobre Pasto nació gracias a sus hermanas que habían estado en procesos preselectivos.

“Poco a poco me fueron invitando y fue que llegué aquí, ellas solo quedaron en preselección, nunca tuvieron la oportunidad de estar en selección representando a México, ellas fueron las que me invitaron acá”.

A lo largo de todo este tiempo, María Fernanda Santoyo forma parte del HC Inter de Salamanca, que encabeza el formador de talento deportivo, Arturo Rangel.

“Empecé desde muy pequeña en este club, el entrenador Arturo Rangel es quien básicamente me ha llevado en este rumbo del hockey, estoy muy agradecida con él”.

María Fernanda Santoyo, práctica el Hockey Sobre Pasto en la Unidad Deportiva Sur.

Los principales alcances obtenido por María Fernanda Santoyo ha sido medallista de plata con representativo estatal de Hockey sobre Pasto en Juegos Nacionales Conade de Baja California 2022 y Guadalajara 2023 y con el Club Inter fue campeona en la Copa Challenge Guanajuato 2023.

Con respecto a su experiencia vivida en el Campeonato Panamericano Juvenil de Surrey, Canadá, la hockista salmantina destacó que fue un crecimiento personal y deportivo invaluable, “ha sido otra realidad el mundo del hockey con la cual topamos a nivel internacional, logré concretar muchas cosas pendientes que tenía y la verdad es otro nivel de hockey al que uno se enfrenta”.

En cuanto a primera concentración con Selección Nacional Mayor comentó que para poder responder a esta convocatoria no ha sido del todo fácil, “me implica mayor organización y coordinación con mis compromisos académicos, aún más porque estudio fuera de Salamanca, familiarmente me apoyan, cuento con una gran familia que siempre me ha apoyado en lo que me gusta y quiero, en todo momento han estado para mí”.

Al hablar sobre las expectativas que puedan existir en relación a la representación nacional venidera comentó que son muy altas, “pues el equipo que va a representar a México cuenta con muy buenos elementos, creo que somos las personas indicadas para encarar esta competencia, hay una lista inmensa de jugadoras como preseleccionadas, pero las que vamos a ir ahorita a Bermudas somos las personas que tenemos que ir, estoy muy contenta, creo es un buen equipo el que ha sido propuesto y esperamos un primer lugar para clasificar a la Copa América”.

Para terminar, subrayó que el hockey es lo que mueve su vida, “es lo que ahorita es primordial a parte de la escuela, esta convocatoria a Selección Mayor representa un logro personal, sigan apoyando a su selección nacional, ahorita seguimos buscando apoyos por todos lados, es muy grato saber que hay personas que nos siguen día a día, que nos apoyan”.

A partir del primer día de septiembre, la Selección Nacional Mexicana Mayor de Hockey sobre Pasto Femenil está concentrada en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México, de ahí partirán a Hamilton, Bermudas, donde representarán al país dentro de la Women Pan American Challenge 2024.