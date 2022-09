María Fernanda Alonso, orgullo salmantino en Karate

Con promedio de diez en sus estudios e importante lista de logros obtenidos a nivel deportivo, la artemarcialista guanajuatense oriunda de Salamanca, María Fernanda Tierrablanca Alonso, a partir de este lunes iniciará sus estudios universitarios becada al cien por ciento en la carrera de Entrenamiento Deportivo por parte de Lasalle Bajío.

La deportista salmantina ha sido octavo lugar a nivel de Selección Nacional dentro del Campeonato Panamericano de Buenos Aires Argentina 2017, campeona mundial en Karate Do estilo Shotokan, Rusia 2021 y medallista de bronce en Juegos CONADE 2022.

María Fernanda, desde los ocho años de edad práctica el Karate Do, está cumpliendo una década dentro de este deporte. “Todo empezó porque a los cuatro años de edad vi la serie de animación Kung Fu Panda, desde entonces le dije a mi mamá que quería hacer Karate, sin embargo, en esos tiempos no había tantas opciones de escuelas, tampoco mi mamá me podía meter por falta de solvencia económica”.

Recientemente se convirtió en la primera deportista salmantina en ganar una medalla para Guanajuato en Karate dentro de Juegos CONADE.

A los ocho años de edad comenzó a entrenar Karate Do en Shotokan Salamanca. “Conocimos a mi entrenador y me dio chance de entrar, desde ese entonces el karate se ha vuelto mi vida, estoy segura que voy a seguir practicando este deporte hasta que dé mi último respiro, yo voy a seguir aquí”.





Recientemente, la deportista salmantina, obtuvo en Karate la primera medalla para Salamanca dentro de unos Juegos CONADE, antes conocida como Olimpiada Nacional. “Fue difícil porque hubo inconvenientes personales muy fuertes que nos hicieron cerrar, las últimas semanas, las más importantes de entrenamiento no tuve conmigo a mi entrenador que también es mi padre, tuve que entrenar sola al igual que mis otros dos compañeros que representaron a Guanajuato e incluso nos tuvimos que apoyar, tenía que estar dividida en lo mío y en lo de ellos, afortunadamente el entrenador se alivió y pudo entrenarnos un poco; el viaje con destino a la Paz Baja California fue muy pesado, llegamos muy cansados, mi competencia fue al día siguiente y pude descansar un día, ya estando más tranquila pero muy nerviosa, encaré mis primeros juegos nacionales, nunca antes había logrado clasificar”.

A ello, agregó: “Ya estando en el área de calentamiento, solo pensaba en traerme una medalla, en esforzar y dar mi máximo en el área de competencia, entonces hice mi primera kata o presentación y saco buena calificación, un segundo lugar; en mi segunda kata me quedo con el tercer lugar y en la tercera Kata vuelvo a quedar en tercer lugar, esto me dio el boleto para disputar la medalla de bronce, hago la kata y me dan el gane, fue una gran sorpresa, por más que peleaba por esa medalla no la veía como una posibilidad, fue como un alivio, pude ver que todo el esfuerzo de estar entrenando por horas había valido la pena, fue muy bonito ganar y dar el primer paso para que el karate de Salamanca siga creciendo”.

Gracias a su promedio y palmares deportivo ha sido becada al cien por ciento para estudiar en carrera universitaria.

En relación a su palmarés deportivo, comenta: “He tenido la oportunidad de ser preseleccionada y seleccionada nacional en categoría cadetes, representé a México en la modalidad de combate dentro del Campeonato Panamericano de Buenos Aires Argentina 2017, fue una experiencia inolvidable, mi primer viaje con una selección, estar ahí apoyando y recibiendo apoyo, quedamos en número dos del medallero, fue un trabajo de increíble, además de conocer otro país” (sic).

Dentro de este evento, María Fernanda, obtuvo el octavo lugar continental en su categoría, previo a ello se clasificó como primer lugar del selectivo realizado por la Federación Mexicana de Karate (FEMEKA).

En ese sentido, comenta: “Espero poder regresar a Selección Nacional, afortunadamente tengo la oportunidad de clasificar en dos categorías, Kata y Combate”.

Ha tenido la oportunidad de ser preseleccionada y seleccionada nacional en categoría cadetes.

A nivel Institución de Artes Marciales Shotokan, ha tenido la oportunidad de ganar a nivel nacional la Copa Funakoshi 2018 al obtener el mejor lugar en combate y kata, además ha ganado por diversos años el primer lugar en Kata.

Así también ha tenido la oportunidad de participar en campeonato mundial de Rusia 2021 de la especialidad donde obtuvo el primer lugar. “Fue virtual, participó un gran número de competidores de diversos países en la categoría 16-17 años, me llenó de orgullo, felicidad y satisfacción ser campeona mundial en evento organizado por esta Institución que me ha visto crecer”.

Enfatizó: “A mediados de octubre vamos abrir temporada con la Copa Funakoshi, nacional para clubes KS; dentro de la Universidad voy a seguir compitiendo, seré la primera de Salamanca en representar a Lasalle Bajío Campus Salamanca en Karate, estoy muy contenta porque además voy a estudiar una carrera vinculada al deporte, ha sido muy lindo todo el proceso, estaba con muchos nervios, compitiendo para esa beca, no solo me ayudó el deporte, sino también la parte estudiantil que he llevado, salí con diez de la preparatoria, esto me favoreció para que me dieran la beca”.

El año pasado ganó campeonato mundial virtual Rusia 2021 organizado por la institución Shotokan.

Subrayó: “Estoy con todo el ánimo de prepararme académica y en lo deportivo, porque no solamente quiero ser competidora, sino también ir por algo más administrativo y entrenadora, quiero que mi rama sea el deporte y poder hacer algo por él aquí en Salamanca” (sic).

Mientras tanto en Juegos CONADE, aún tendrá dos años para buscar de nueva cuenta clasificarse e ir por la medalla de oro, además de mantener el objetivo de acudir a unos Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y de ser posible hasta juegos mundiales.

Para terminar, externó: “Invitar a los niños y adolescentes se animen a practicar un deporte, es muy importante, pueden hacer cosas grandes, se les abren las puertas y las oportunidades si tienen habilidad, compromiso, esfuerzo, dedicación, se puede lograr un equilibrio entre lo académico y deportivo, no hay imites para nada”.