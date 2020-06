Marco Ruiz, goleador de 2da División que jugó en Petroleros de Salamanca

El ser campeón de goleo en la Zona Occidente de la Segunda División abrió las puertas al jugador chiapaneco Marco Ruiz Toledo para llegar al equipo Petroleros de Salamanca de la Primera “A”, escuadra con la cual además de compartir cancha con su hermano Richard Ruiz, actual jugador del Club Toluca, estuvo cerca de llegar a la final en el último torneo del equipo en esta ciudad.

Marco Ruiz Toledo, es el segundo de tres hermanos – Fabián, Marco y Richard del matrimonio formado por Silvia Toledo Robles y Raúl Ruiz Burguete-, empezó a practicar el fútbol desde que estaba en la primaria, allá en la colonia Cuauhtémoc del municipio Jiquipilas, Chiapas.

Al respecto recuerda, “me gustaba llegar media hora antes a la escuela para hacer la reta, durante mi infancia solo jugué las olimpiadas escolares de la comunidad y a los 14 años comencé a participar en la Liga Municipal de Cintapala, Chiapas”.

A ello agregó, “practico este deporte quizás por el hecho de que todos mis tíos y papá lo practicaban en la comunidad (zic)”.





Seleccionado Sub 15 y campeón de goleo en 2da División





La oportunidad de jugar profesional para Marco Ruiz se comienza a dar gracias a su tío Edgar, “él me dio comida y techo en su casa para ir a estudiar, en Tuxtla Gutiérrez, es él quien me lleva a unas pruebas en Tercera División con los ya desaparecidos Conejos de Tuxtla y es donde me ven y me invitan a formar parte del equipo (zic)”.

Luego de jugar en el equipo Conejos de Tuxtla, pasó al equipo Jaguares de Villa Flores de Segunda División, y luego al equipo Jaguares de Chiapas, también de Segunda.

En este sentido recuerda, “con el equipo Jaguares de Chiapas tuve la oportunidad de realizar una pretemporada con el equipo de Primera División dirigido por José Luis Trejo, a la postre me mandan cuatros meses a Buenos Aires Argentina a entrenar con un Club Italiano de la Serie “B” metropolitana, a mí regreso me envían al equipo Jaguares de Zamora de segunda”.

Con respecto a los cuatro meses que paso en Argentina señaló, “al principio era como una experiencia imperdible, pero ya estando allá y saber que solo podría jugar uno de los tres que íbamos, y los demás solo entrenar y jugar partidos amistosos que nos buscarían fue como frustración, porque como sabemos la única forma de tomar experiencia en el fútbol es jugando y compitiendo (zic)”.

Posteriormente formó parte del equipo Jaguares Zamora que participaba en la zona occidente de segunda división, “el buen momento que tuve con el equipo Jaguares Zamora fue la puerta para llegar al Ascenso a Petroleros de Salamanca, el Prof. Ricardo Rayas me invitó a formar parte del equipo, lo cual fue muy especial para mí (zic)”.

En aquel tiempo, la extinta Zona Occidente de Segunda era una de las de mayor calidad donde participaban grandes jugadores que luego militaron en Primera División. En el equipo Zamora Jaguares tuvo como compañero a su hermano Richard Ruiz y Jesús Dueñas. Con el equipo Chivas, de la zona Occidente para ese entonces estaban jugadores como Marco Fabián, el “gaucho” Ávila, “el chicharito” Hernández, por mencionar algunos.

En este sentido comenta, “con Jaguares Zamora quedé campeón de goleo en Segunda y calificamos, en la liguilla nos toca jugar contra el primero nacional, Tampico Madero, empatamos la ida y la vuelta nos fuimos a penaltis donde tiramos como 15. Ya no había iluminación y recuerdo que una cámara lo hacía, terminé tirando por segunda vez y el portero nuestro ataja y ganamos, fue algo muy emocionante (zic)”.





Con etiqueta de goleador llega a los Petroleros de Salamanca





Gracias al buen momento que tuvo con Jaguares Zamora, Marco Ruiz llega a la Primera “A”, al equipo Petroleros de Salamanca.

“Al equipo de los Petroleros del Salamanca llegue un torneo después que jugaron la final del Apertura 2006, estuve dos años dentro del Club, el último torneo del equipo en esta ciudad me toca jugarlo, fue el torneo donde nos elimina en semifinal Xolos de Tijuana, nosotros habíamos eliminado al súper líder Dorados en cuartos de final”, menciona Marco Ruiz.

Así también recordó, “con Petroleros de Salamanca fue una etapa complicada, venía de parar por un torneo debido a que tuve que regresar a la Universidad donde cursaba mi carrera para no causar baja definitiva puesto que ya me había dado de baja temporal un año y ya no se podía otro consecutivo, así que me costó mucho adaptarme, muy pocas veces jugué en mi posición (delantero), estaba siempre ocupada por extranjeros, en el momento que llego, estaba Raúl Enríquez, así que casi era él y diez más, andaba en gran momento, fue uno de los mejores jugadores en el Ascenso por mucho tiempo”.

A pesar de ello subrayó, “lo más importante fue llegar al Ascenso, compartir cancha con mi hermano por tercera vez, aunque ahora en un mejor nivel, jugar contra jugadores que ya habían militado en Primera División, en estadios de Primera División…, a parte el fútbol se vive de una manera diferente, sin duda mi mejor experiencia, aunque los resultados futbolísticos personales no fueron los esperados”.

De cara al siguiente torneo, se da el cambio de sede y nombre del equipo Petroleros Salamanca, situación que le toca vivir, “fue complicado, hubo mucha frustración e impotencia, quedó pendiente el pago de una quincena, nos dan vacaciones e imagina, de jugar una liguilla en el Ascenso, viajar hasta Chiapas y llegar sin dinero, era muy complicado, de hecho mi hermano y yo no viajamos, nos quedamos en Salamanca, gracias a Dios conocimos a Don Fernando Pacheco, un tipazo en la extensión de la palabra, nos permitió seguir viviendo en la casa Club y dándonos de comer, me título de la carrera y decido no seguir en el fútbol, mi hermano esperó sobre su futuro en Salamanca y de aquí se va a Tijuana, yo me regreso a Chiapas como tres meses y vuelvo por lo de la plaza de maestro, así que el cambio de sede del equipo cayó como balde de agua fría, estábamos adaptados en Salamanca y sentíamos que el equipo permanecería por mucho tiempo después de un gran torneo, enterarse de que el equipo se marchaba, dolió más (zic)”.

Con la Licenciatura terminada en Educación Física y plaza ganada en la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) decide dar un giro a su vida, “una vez que me ganó el derecho a la plaza tuve que elegir entre la aventura del fútbol o una oportunidad de trabajo segura, es así que decido alejarme del fútbol profesional, ahora ya tengo doce años en Salamanca, primero me quedó por mi trabajo y posteriormente conozco a mi ex mujer, con quien tuve tres grandes hijas: Romina, Lia y Karely; es así que ya me siento parte de aquí (zic)”.

A lo largo de su trayectoria deportiva destacan res convocatorias a Selección Nacional Sub 15, un campeonato de goleo en Segunda División, tres liguillas de Ascenso y cuatro liguillas en Segunda División.





Actualmente juega en Liga local y forma nuevo talento





Como jugador se mantiene en activo en la Liga Local donde empezó con la Colonia Obrera/Tampico del Dr. Cano; posteriormente jugó con Los Ramírez, quedando campeones ante Nativitas en lo que fue un partidazo.

Posteriormente ha sido parte del equipo Tragasa, Construcciones JR y actualmente con La Capilla.

Además, desde hace ocho años como entrenador forma parte de la Escuela Chivas Salamanca donde colabora en la formación de nuevo talento, “creo la mayor satisfacción es ver que muchos ex alumnos son buenas personas, muchos profesionistas e incluso algunos han decido enrolarse en este ámbito, yo creo alguna influencia he tenido sobre ellos, llegar a cuatro finales en Copa Chivas y dar el primer campeonato a nivel nacional a la escuela Chivas Salamanca han sido grandes momentos vividos dentro de esta gran familia (zic)”.

Entre algunos jugadores que ha entrenado y que han llegado a jugar en alguna rama del fútbol profesional se encuentra Román Esquivel, David García, Alejandro Alanis, Carlos Muñoz, Oscar Alejandro, Rafael Ramírez, Luis Gabriel García, Joshua y Alice Soto, entre muchos otros.

Así también ha conseguido muchos campeonatos en la Liga Petrolera de Fútbol Infantil y Juvenil con la Escuela Chivas Salamanca y actualmente trabaja en la formación de Nuevos Talentos que seguramente darán mucho de que, hablar.