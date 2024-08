Marco Antonio Pérez, un salmantino en la elite mundial del Karate Do

Feliz, motivado y satisfecho por medalla de bronce obtenida para México en Youth League o serial mundial de Karate Do 2024 de la Work Karate Federation (WKF), regresa el artemarcialista guanajuatense de origen salmantino, Marco Antonio Pérez Gutiérrez, quien ha obtenido un resultado histórico para el deporte salmantino con sobresaliente participación registrada en Cancún, Quintana Roo.

Al respecto comenta, “esta medalla representa todo el esfuerzo que he hecho, todas las horas que he entrenado y todo lo que he dejado atrás para poder ganar, ha sido una competencia con bastante buen nivel, por buena o mala suerte en la primera ronda me tocó con un francés que tristemente me tocó perder, me siento bastante bien porque vi un nivel de karate que no había visto nunca antes (sic)”.

Y es que Marco Antonio Pérez Gutiérrez, luego de perder con el francés Ihsane Adjanonhoun, vino de atrás y en repechaje se alza con la victoria ante el también mexicano, Cristóbal Jesús Perera Tamay, para después en pelea por la medalla de bronce superar en los segundos finales con espectacular golpe de patada de dos puntos al chileno, Jorge Concha Sepúlveda.

Marco Antonio Pérez enfatizó, “esto me da mayor seguridad porque ahora sé que puedo competir contra europeos y gente de otros países con un nivel de karate mucho más alto, ahora sé que puedo aspirar a cosas importantes en México y en torneos internacionales”.

En su palmarés deportivo, Marco Antonio Pérez, cuenta con medalla de bronce en campeonato mundial juvenil WKF Cancún 2024, medallista de bronce en campeonato Centroamericano y del Caribe Nicaragua 2024, campeón nacional invicto juvenil WKF 2024, campeón nacional FEMEKA 2024, medallista de bronce en Juegos CONADE 2023 y séptimo lugar en campeonato mundial juvenil WKF Cancún 2023.

Para el arte marcialista salmantino, Marco Antonio Pérez, se aproxima un nuevo proceso rumbo a Juegos Nacionales CONADE, así como preparación para selectivo a nuevo campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate Do.

Por lo anterior destacó, “a futuro próximo son dos los objetivos que tengo en mente, conseguir el boleto a Juegos CONADE 2025 y ganar el selectivo al campeonato Centroamericano y del Caribe 2025”.

Mientras tanto, su entrenador del dojo Shotokan Ryu Salamanca, Fernando Reyes Galera comentó, “lo conseguido por Marco es importante para el municipio y estado, ha sido un resultado muy bueno e interesante, nunca antes se había dado una medalla de esta magnitud por un salmantino dentro de nuestro deporte, este es su segundo año que representa a México, el año anterior solo logró llegar a unas peleas, pero este año consiguió una medalla, ha sido una competencia muy dura, sobre todo el combate con el Frances fue muy complicado, pero se dio el resultado, creo es muestra del trabajo que se está realizando aquí en Salamanca y a nivel estado, pero sobre el trabajo y disciplina que está dando él, esta vez hubo tres medallas para el estado de Guanajuato ganas por deportistas que estuvieron dentro de la selección representando a México, nos da mucho orgullo que una de esas tres preseas una sea de aquí, del municipio de Salamanca”.