Manuel Zavala, desarrollador de talento deportivo en Valtierrilla

Un orgullo heredar las enseñanzas de Jesús Sánchez Saldaña, desarrollador de talento salmantino en Halterofilia o Levantamiento de Pesas, externó Juan Manuel Zavala Cornejo, entrenador de la disciplina en la comunidad de Valtierrilla.

Ha tenido la oportunidad de ser atleta, juez y ahora entrenador en Levantamiento de Pesas.

Juan Manuel Zavala tiene cuatro años de entrenador de Levantamiento de Pesas, a la fecha con una matrícula promedio de 22 atletas, de los cuales 12 están en el nivel de desarrollo y 10 en el nivel de competencia.

La halterofilia consiste en levantar pesos máximos de acuerdo a la capacidad de cada atleta, se trabajan diferentes niveles, desde la iniciación, el desarrollo y hasta la etapa competitiva.

Ha heredado conocimientos del Prof. Jesús Sánchez, mismo que transmite a atletas como Pablo Medina, mundialista Sub -17.

“Desde hace 20 años en Valtierrilla se practica este deporte, han salido múltiples campeones nacionales, varios atletas de talla internacional y hoy con Pablo Medina volvimos a esta etapa internacional”, señala su entrenador Juan Manuel Zavala.

Dentro de los Juegos CONADE como entrenador logró cosecha de nueve medallas para Guanajuato.

A ello agrega, “teníamos ocho años que no había un atleta de Valtierrila que saliera a competencia internacional, el último había sido Javier Sánchez en el 2012; ahora con Pablo Medina son muchos sentimientos de satisfacción, tengo con él toda su etapa deportiva, han sido cuatro años desde aquella captación de talentos de la cual salió él, ha trabajado fuerte, técnicamente desde que lo conocimos nos dimos cuenta que se podía trabajar con él y llegar a grandes niveles, esperemos que todo esto solo el inicio de una gran carrera deportiva a nivel mundial. Se está preparando para eso (zic)”.

Desde hace cuatro años es entrenado de Halterofilia en Valtierrilla.

Actualmente Pablo Medina forma parte de la Selección Nacional Sub 17 que competirá en el mes de Octubre dentro del mundial de Arabia Saudita, previo a ello ganó una medalla de plata y dos de bronce dentro del campeonato panamericano de la disciplina, celebrado en Monterrey. Ahí el atleta salmantino rompió marcas personales en la modalidad de envión.

Al respecto comenta, “ha sido un año muy bueno para él, productivo desde el año pasado con varios primeros lugares, ahora se viene el campeonato mundial”.

Las enseñanzas que Juan Manuel Zavala transmite a sus pupilos fueron heredadas a él desde su etapa como atleta, por el desarrollador de talento deportivo, Jesús Saldaña.

“Estuve diez años como atleta, posteriormente me distancié del deporte y Valtierrilla, sin embargo, en 2017 regreso como practicante, ahí Jesús me vio cualidades como entrenador tras ir a Monterrey como juez; al ver la adrenalina vivida y lo que yo había pasado como atleta me vi en la necesidad de volver a ver mi comunidad otra vez en los más altos niveles; al regresar me dije vamos a darle, de aquí soy, nací para esto”, recuerda Juan Manuel Zavala.

A ello agrega, “como atleta fueron los mejores años de mi juventud, a lo largo de diez años participé en ocho olimpiadas nacionales, dos veces campeón nacional (2008 y 2010), tres veces subcampeón nacional y varias ocasiones tercer lugar nacional; además participé en juegos escolares de Holguin Cuba en el año 2010, ahí obtuve tres medallas de plata”.

Con respecto a sus inicios recuerda, “a los doce años vine por casualidad a preguntar sobre el gimnasio para poder entrar como practicante. El Prof. Jesús vio en mí condiciones para practicar este deporte y me invita; con un mes de entrenamiento empecé a competir, eran salidas a Monterrey San Luis Potosí y Guadalajara, siempre entre los tres primeros lugares”.

Ahora con una licenciatura en Educación Física y Entrenamiento Deportivo, además de experiencia como atleta, juez y entrenador busca que en Valtierrilla sigan surgiendo campeones no solo a nivel nacional, sino también internacional.

Para terminar comenta, “es un orgullo poder transmitir las enseñanzas del Prof. Jesús Sánchez, me da mucha satisfacción, nos visualizamos en competencias internacionales, Pablo es un parte aguas en ese aspecto para los atletas que vienen atrás de él, algunos con el mimos talento y objetivo” (zic)”.