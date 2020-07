Manuel “El Tractor” Puente recordado por sus goles con Salamanca

El buen golpeo de balón con ambas piernas, así como impresionante facilidad para rematar de cabeza, caracterizaron a Manuel de Jesús “El Tractor” Puente Ortega quien a lo largo de una década fue uno de los referentes del equipo Salamanca de Segunda División Profesional.

A lo largo de once años, Manuel “el Tractor” Puente, fue jugador profesional del Club Salamanca de Segunda División, de 1974 a 1985, mientras que en la temporada 85/86, 86/87, 87/88 fue preparador físico y en las temporadas 88/89, 89/90 y 90/91 Director Técnico del Club Deportivo Salamanca de Tercera División Profesional.

El debut de Manuel “El Tractor” Puente fue de ensueño dentro del fútbol profesional al marcar el único gol del partido donde los Albiverdes del Salamanca de Segunda División -en aquel entonces antesala de la primera división- derrotan 1 – 0 en el Estadio Olímpico de la Sección 24 al equipo Iguala Guerrero.

Al respecto recuerda, “realicé una pared con el Willy Villafaña y de media vuelta disparo, dejé sin oportunidad al portero visitante, fue una gran emoción, cada gol que metí lo disfrute al lado de grandes compañeros”.

Manuel “El Tractor” Puente comenzó a jugar futbol profesional a la edad de 23 años en el equipo Salamanca de Segunda División, “un jueves por la tarde me salí de mi trabajo para ir al interescuadras del equipo que se encontraba entrenando en el Estadio Sección 24, entonces llegué y me puse a la orilla del campo a donde llegó el balón, nadie lo fue a pedir, entonces lo tomé y me senté arriba de él y seguí presenciando el entrenamiento, al final el Director Técnico J. Dolores Rodríguez en paz descanse me pide el balón y aproveché el momento para pedir oportunidad de probarme y por suerte me la dio; al día siguiente me citó media hora antes y esa misma tarde me presentó con la directiva que días después dio el visto bueno para ser registrado como jugador del Club”.

A ello agrega, “el brinco del futbol amateur al profesional no fue fácil para mí, demanda mayor disciplina y orden, sin embargo, no dude en dar lo mejor, siempre rodeado de grandes compañeros que me arroparon, tuve mucha suerte desde el primer día que me acerqué al equipo (zic)”.

“El Tractor” Puente nació en Culiacán Sinaloa donde desde pequeño jugaba a pegarle a la pared con la pelota e incluso escuchaba los partidos de futbol por la radio; ya más grande comenzó a jugar en ligas locales de Culiacán, Mazatlán y Tepic, además de representar a Sinaloa en nacionales donde se dio vuelo anotando y en varias ocasiones fue campeón de goleo.

En este lapso, al menos en tres ocasiones recibió invitación para irse a probar a equipos de Primera División como Guadalajara, Universidad de Guadalajara y Atlas; sin embargo, el temor a lo nuevo y falta de conocimiento sobre el futbol profesional no lo tomo en cuenta e incluso una de ellas realizada en Tepic por Tomás Balcazar en paz descanse, abuelo del “chicharito” Hernández.

Posteriormente, por motivo de trabajo cambia su lugar de residencia a Salamanca Guanajuato donde a su parecer ya un poco grande de edad toma la oportunidad de jugar futbol profesional.

“Con el equipo Salamanca de Segunda División me tocó jugar dos años en el Estadio Olímpico de la Sección 24, posteriormente salimos del inmueble petrolero y nos trasladamos al estadio Molinito donde jugué por nueve años más”, recuerda Manuel “el Tractor” Puente.

En aquel entonces el equipo Salamanca se les conocía como los albiverdes porque el uniforme era verde con blanco y en la playera con las siglas GUM (Grupo Unificador Mayoritario), ya cuando pasaron a jugar al estadio Molinito asumieron el color guinda y en su primer partido como local enfrentaron al equipo Atlas.

Entre los goles que más recuerda se encuentra uno que le metió al equipo Tecos con tremendo remate de cabeza al ángulo cuando el partido estaba por terminar.

Así también se le conoce como aquel delantero con pegada y potente remate de cabeza que regularmente generaba oportunidades de gol, entre defensas centrales, y el portero.

Además formó parte del plantel de jugadores que al son de 3 goles a 1 quitó el invicto al Irapuato que en ese momento traía racha impresionante de 37 partidos sin derrota, en todo el torneo no habían perdido. Y alcanzó dos liguillas bajo las órdenes de Chava Reyes en paz descanse.

Luego de once años como jugador profesional y con tres operaciones por lesiones (hombro, tendón de aquiles y meniscos), optó por el retiro.

“En la recta final de mi carrera como profesional jugué como defensa central, en un partido contra el Tapatío filial del Chivas se lesionó mi compañero y me enviaron a cubrir esa posición por falta de cambios, lo hice bien, sin duda con el apoyo de los contenciones, defensas y el portero, a partir de ese momento comenzaron a alinearme en esa posición”, señala Manuel “el Tractor” Puente.

“Tengo muchos gratos recuerdos de compañeros que ya se me adelantaron en el camino del llamado de nuestro Señor Jesucristo: Heriberto Pérez, J. Manzano, Roberto Rodríguez, A. Mercado, J. Barajas, Héctor Solano, Julio Loredo y Pato Ledezma. Y Los que aún andamos por aquí como Niño Moreno, Camote Pardo, Martín Navarro, Armando Vitrinas, Kamamoto Jiménez, Leonardo Ortega, Miguel Menéndez, Antonio Gil, Cañas García, Gustavo López, Margo Orozco, entre muchos otros más y de directivos gente de mucho criterio. Sus entrenadores fueron J Dolores, Magdaleno Mercado, Jesús Buendía, Francisco Cisneros y Salvador Reyes en paz descanse”, subrayó Manuel “Tractor” Puente.

A ello agregó, “tuve compañeros que me enseñaron y no fueron egoístas en ningún momento, conocí mucha gente buena y aprendí a respetar el deporte, además de conocer diferentes partes del país (zic)”.

Como jugador profesional además del mote de “el Tractor” tuvo el apodo de el “loco” porque Roberto Rodríguez le decía, “estás loco, vas a todas…, y se me quedó lo del loco deportivamente hablando (zic)”.

Posteriormente, fue invitado a formar parte del cuerpo técnico del equipo Salmantino de Tercera División donde por tres temporadas fue el preparador físico y luego entrenador tres temporadas sin que se lograra conseguir el anhelado boleto a la liguilla, siendo un proyecto encaminado a proyectar el talento para equipos de segunda y primera.

Una vez retirado del futbol profesional, fue campeón en la Liga Salmantina con el equipo Bellavista donde hizo buena amistad con los hermanos pollos Ruiz y los Robledo, entro otros.

Como jugador de la Liga Salmantina también participó con el equipo Zaragoza, escuadra con la cual alcanza nuevo campeonato y asciende a la categoría especial “A”.

En la categoría estelar de la Liga Salmantina de Fútbol como entrenador alcanzó un tricampeonato dirigiendo al equipo Albino García.

Hoy en día, Manuel “Tractor” Puente es una persona sana que se encuentra agradecida con la vida, familia, el deporte, las amistades y el trabajo. E incluso recientemente recibió un reconocimiento por parte de la Gran Familia Guinda conformada por jugadores ex profesionales del equipo Salamanca.