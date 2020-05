Mantienen forma física Selectivos Sub 18 y Sub 21 de Hockey

Luego de ser aplazados los Juegos CONADE 2020 de Hockey Sobre Pasto y sin que se tenga una fecha específica para su realización a consecuencia de la emergencia sanitaria por el Covid – 19, resulta complicado hacer una planeación, señala Miguel Angel Martínez Sánchez, entrenador de los selectivos Sub 18 y Sub 21 varonil.

Al respecto, el ganador por segunda ocasión del Premio Municipal del Deporte en la categoría Entrenador comenta, “aún no sabemos fecha para los juegos nacionales, es muy complicado hacer una planeación para algo que no conocemos, lo que tratamos de hacer es que no se pierda toda la forma física que se había ganado con rutinas de fuerza, aeróbico o combinado fuerza – aeróbico, esto es importante, porque el entrenamiento de fuerza, solo incrementa la tasa metabólica basal”.

Además implementan charlas vía internet con expertos en Hockey

Por lo anterior informó que a diario se les manda la rutina a realizar, además de las charlas virtuales implementadas vía internet con expertos en hockey.

En este sentido destaca, “La Asociación de Hockey del Estado de Guanajuato está implementado charlas virtuales para los atletas, invitando a expertos de diversas áreas, entre los cuales se encuentra Arely Castellanos, entrenadora nacional de la selección femenil de hockey quien ha hablado sobre la definición en el área; también a jugadores que ahora son todos unos profesionales, como Eloisa Escobar García, ex seleccionada nacional, enfermera general con especialidad en salud pública con el tema sobre medidas de higiene y protocolos ante el Covid – 19”.

Entre otros, “La Psicóloga Lucía Mayela Paredes con manejo de estrés; la fisioterapeuta Gabriel Arteaga con identificación y prevención de lesiones; Katia Rivera Candelero con tipos de vendaje; y la fundadora del hockey en Guanajuato, María de los Ángeles Chavira Zertuche con inicios del hockey en Salamanca”.

Enfatizó que los principales obstáculos a los cuales se están enfrentando durante este periodo de confinamiento, “nuestro deporte es de conjunto, es difícil trabajar las situaciones de juego, aunque se pueden dar charlas por videoconferencia sobre la táctica, además que la mayoría de los atletas ahora que sus clases son virtuales, están saturados de tareas (zic)”.

Entre los jugadores guanajuatenses a seguir de cerca de cara a los Juegos CONADE y que han sido o son preseleccionados nacionales en dichas categorías destaca Jorge Noé Gallardo Sub 18, Jorge Alan Estrada Rodríguez Sub 21 y Erick Adán González Moreno Sub 21.

Como entrenador, Miguel Angel Martínez, ha ganado medalla de oro sin perder un solo partido con el selectivo guanajuatense Sub 21 Varonil en Olimpiada Nacional 2014, ahora juegos Nacionales CONADE; mientras que en 2019 medalla de plata con selectivo Sub 19 Varonil, además de diversos primeros lugares en diferentes torneos nacionales, sin olvidar que formó parte del staff técnico de la Selección Nacional Mexicana Mayor Varonil que participó en Juegos Panamericanos 2019 de Lima, Perú, así como medallista de plata en Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia 2018.