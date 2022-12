M-Sport apunta hasta con tres autos al Rally Guanajuato México

León, Guanajuato.- Si bien antes del Rally Guanajuato México se encuentran las citas de Montecarlo y Suecia, los primeros invitados a la tercera ronda del calendario comienzan de a poco a aparecer y el equipo M-Sport presentaría hasta tres autos en su alineación.

Al volante del Ford Puma Rally1 en las terracerías guanajuatenses irían un viejo conocido de la casa como lo es el estonio Ott Tanak, el griego Jourdan Serderidis, así como el francés Pierre-Louis Loubet.

En el caso de Tanak, es un hecho que competirá por décima ocasión en suelo azteca al ser el piloto estelar del equipo de Cumbria. Ott recién volvió a la querencia luego de dos campañas con Toyota y tres más con Hyundai; de hecho, fue campeón mundial con la armadora japonesa, mientras que con la coreana alcanzó el subcampeonato en este 2022.

Tanak cuenta con un par de podios en el Rally Guanajuato, el primero fue en 2019 tras quedar segundo con el Toyota Yaris, mientras que un año más tarde, ahora a las riendas del i20 Coupe, volvió a ocupar el mismo casillero, sin embargo, quizás al europeo no se le recuerde tanto en estos lares por esos resultados, sino por aquella escena que protagonizó en 2015 junto a su navegante Raigo Molder, cuando un despiste los envió con todo y coche a un lago, de ahí que al piloto se le comenzara a apodar “Titanak”.

Por otra parte, la marca del ovalo azul sorprendió este mismo lunes con la confirmación de Serderidis, quien contará con un programa parcial, ya que además de Montecarlo y México también verá acción en Italia y Kenia (Safari). El helénico estuvo en cuatro competencias de este año, tres con Ford y no será la primera vez que inicie en los polvorosos caminos “guanajuas”, recordando que en 2015 los desafió a bordo del Citroën DS3 R5, aunque con un accionar sumamente discreto.

Finalmente, observar al galo Loubet por fin se hará realidad en el Rally Guanajuato México y es que la mayoría de sus presentaciones las ha hecho en el viejo continente. De acuerdo a lo informado por M-Sport, Pierre-Louis, monarca del WRC2 en 2019, encarará toda la temporada con el primer equipo.

More Jourdan Serderidis in 2023 🤩 starting in Monte Carlo 🇲🇨, Mexico 🇲🇽, Sardinia 🇮🇹 and Kenya 🇰🇪! pic.twitter.com/KVP7pONo0Q — M-Sport (@MSportLtd) December 19, 2022

De esta manera, van surgiendo los protagonistas de una prueba que después de dos años de ausencia regresa con nuevos bríos al WRC y que seguramente deparará grandes emociones gracias a las diferentes novedades en la ruta.