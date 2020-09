Lupe Garza, el jugador más joven del Club Morelia en marcar un gol

Una carrera corta pero llena de éxito forjó dentro del futbol profesional el jugador guanajuatense de origen salmantino José Guadalupe Garza Ávila que a lo largo de su trayectoria deportiva marcó más de cien goles, conquistó un campeonato con Morelia (2007), Mérida (2008) y Celaya (2011), además de formar parte de la Selección Nacional Mexicana Sub 20. Lupe Garza comenzó a practicar el fútbol desde que tiene uso de razón, mucho tuvieron que ver sus hermanos Andrés Garza, Josué Garza y Gabriel “Gaby” García, que en ese tiempo andaban juntos a todos lados, “cuando llegaron a primera división, mi hermano me llevaba a los partidos y me sacaban a la foto oficial de los equipos antes de comenzar el partido, me llevaba a entrenamientos y sabía de concentraciones que ellos tenían, ahí comencé a soñar con algún día pisar un estadio de Primera División como jugador profesional; el ver todo esa algarabía de la gente en el estadio, me motivaba mucho, tenía claro el sueño de llegar a cumplir. Ellos tres influyeron mucho en mi motivación para poder ser futbolista profesional”.

A ello agrega, “yo jugué toda mi niñez, de los 5 a los 14 años de edad que me fui a la segunda división con los Petroleros de Salamanca; previo a ello estuve en el equipo RIAMA del señor Ismael Lugo -el viejillo- otra de las personas con la cuales estoy eternamente agradecido por haberme formado y enseñado valores que se traen desde casa, pero que él los reforzaba día con día, tanto como persona y como futbolista, fue una persona que también dejó huella en mí, nos iba bastante bien, siempre estábamos en finales de todo, algunas veces perdimos y otras ganamos, pero siempre protagonistas del torneo que nos tocaba”.

En relación a su participación con el equipo de su ciudad en 2004 recuerda, “estuve en Segunda División, aunque no tuve la oportunidad de debutar, salí tres veces a banca nada más en el torneo, era muy joven, tenía 14 años pero fue una experiencia bastante buena, me ayudó mucho el entrenar con gente que ya tenía en ese momento experiencia profesional, fue un fogueo bastante bueno (zic)”.

Después de haber estado con Petroleros del Salamanca fue a hacer visoria a Monarcas Morelia, donde lo vio el hoy técnico de Pumas Andrés Lillini, que en ese tiempo era el director de Fuerzas Básicas.

Con Monarcas Morelia se convirtió en el jugador más joven de la historia del Club en hacer un gol en Primera División, “tuve compañeros importantes como Moisés Muñoz, Damián Álvarez, Luis Gabriel Rey, Fernando Arce, Aldo Leao Ramírez, Wilson Tiago, Rafael Márquez Lugo, Kalú Gastélum, Elías Hernández, Cristian Nasuti, Hugo Droguett, Miguel Sabah; como entrenadores me debuta Tuca Ferretti, Darío Franco, Sergio Bueno, Luis Fdo Tena, Tomás Boy, Fantasma Figueroa, David Patiño, Roberto Hernández, Ignacio Palou, entre otros que me ayudaron mucho en Fuerzas Básicas”.

En cuanto al gol que le catapultó como el jugador más joven de la historia del Morelia en marcar un gol recuerda, “corría el minuto 43 del segundo tiempo, era mi tercer partido en Primera División después del debut, una pelota que despeja Moisés muñoz, la rechazan y la vuelven a regresar, la baja Ever Guzmán de cabeza a Johan Rodríguez en medio campo, donde hago un movimiento a la espalda de Diego Colotto y me la tira, a lo que entrando al área bota una vez y pego de aire cruzada para batir a Jesús Corona (zic)”.

A dos años de haber debutado en Primera con 16 años y siendo el segundo más joven en debutar en la historia del Club por debajo de Ever Guzmán quien también debutó con 16, pero con menos meses, recibe su primer llamado a Selección Nacional.





En este sentido recuerda, “por ahí del 2007 recibí una llamada de Chucho Ramírez preguntándome que cómo me sentía, que quería que fuera a la Selección, que siguiera trabajando fuerte y que me llegaría la convocatoria”.

Su convocatoria no tardó en llegar y el día que debuta marca un doblete en partido de preparación contra Chicago Fire en Ensenada Baja California, “fue algo muy especial porque era cumplir un sueño más de niño, marcar gol con la playera de tu país, fue algo muy bonito, es lo mejor que le puede pasar aún futbolista, el representar a su país, es algo que no se compara con nada”.

El jugador salmantino representó a México en varias giras por Sudamérica y Estados Unidos, “preparándonos para el Pre-mundial donde desgraciadamente no pudimos calificar al mundial, estuve a lado de jugadores como Marco Fabián, Christian Sánchez, Oswaldo Alanís, Liborio Sánchez, Néstor Vidrio, Darvin Chávez, Edgar Pacheco, Fernando Navarro, Javier Cortez, David Cabrera, Ulises Dávila, Moisés Velasco, entre otros (zic)”.





Con el equipo Monarcas Morelia estuvo del 2004 al 2010, en el año 2008 estuvo seis meses a préstamo con venados de Mérida, 2010 regresa seis meses a Salamanca y de mediados del 2010 al 2011 estuvo en Celaya FC.

A la edad de 22 años, por circunstancias de la vida tomó la decisión de retirarse del futbol profesional, “ya venía mi primer hijo en camino y estaba yo entrenando en Pachuca, me ofrecieron muy poco dinero y tuve que tomar la difícil decisión, costó como todo retiro, pero lo hacía por una bonita causa, dedicarme al 100% a mi familia, después de analizarlo y pensarlo, tomé la decisión, considero me retiré con la frente en alto porque hice una carrera muy buena en muchos aspectos para mí y sobre todo me quedo con las amistades de este bonito deporte (zic)”.

Como jugador profesional se caracterizó por su inteligencia, como podía poner un pase de gol, como lo podía marcar, tenía una movilidad muy importante que marcaba diferencia en ese aspecto y técnicamente bien dotado, con buena pegada desde afuera del área.

A lo largo de su carrera marcó arriba de 100 goles, “tuve una carrera corta, pero con muchas satisfacciones, campeón en Morelia 2007, Mérida 2008 y Celaya 2011; subcampeón en 2004 con Morelia de Tercera División”.

Así también ha tenido la oportunidad de estar en Xolos de Tijuana, “se me dio la oportunidad de estudiar y practicar, como auxiliar técnico de Yasser Corona en la Sub 13 del club, una experiencia muy bonita el estar del otro lado de la línea transmitiendo a los chavos la experiencia que nos dejó el fútbol y para la vida diaria; y aquí en el sector amateur, dirijo al CIS FC Salamanca, donde estamos forjando un proyecto bastante bueno, hice mi debut como entrenador en el pasado Torneo de los Soles, donde nos quedamos a un punto de calificar a la liguilla, fue una excelente experiencia, de todo se aprende, ahora a darle para adelante con el nuevo proyecto”.