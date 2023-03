Luis Ángel “Pelé” Zuñiga, orgullo salmantino campeón en Torneo de Los Soles

Orgulloso de ser salmantino y feliz porque el Sol de Oro de la edición 41 del Torneo de Los Soles se haiga quedado en Salamanca, dijo encontrarse el futbolista ex profesional de esta localidad, Luis Ángel Zúñiga Morales “Pelé”, autor del gol del triunfo en la final de vuelta que envió la serie a tanda de penales donde Constructora MLC/JCHA alcanza los máximos honores del certamen de futbol amateur más prestigioso del centro y occidente del país.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Al respecto el jugador ex profesional de equipos como Salamanca FC de Tercera División y del equipo Tigres Sahuayo de la Segunda División Liga Premier Serie “B” del futbol mexicano comenta, “después del partido mucha gente ya no creía en nosotros, pensaban que ya estábamos vencidos, pero somos una gran familia, siempre unidos, nos dimos cuenta de lo que somos capaces, eso nos dio para ser empatar la serie final y ahora ser campeones”.

Diversas alegrías a entregado a la afición salmantina el jugador ex profesional Luis Angel “Pelé” Zuñiga

A ello agregó, “me tocó meter el gol del gane que nos llevó a los penales, gracias a Dios y afición que nos apoyó que se queda el Sol de Oro en Salamanca”.

Además, señaló que la anotación ha tenido dedicatoria, “a toda mi familia que me ha apoyado, a mis hijos, mamá y papá, en especial a una persona que quiero mucho”.

Enfatizó, “esta es la primera vez que quedó campeón en Los Soles, estoy muy feliz es una cosa que pocos equipos logran alcanzar, estoy muy orgulloso de ser salmantino y lograr que Sol de Oro se quede en casa (zic)”.

A lo largo de la edición 41 del Torneo de Los Soles, Luis Ángel “Pelé” Zúñiga cascó tres goles en fase de grupos que regularmente celebró como auténtico acróbata, así como su gol más importante hasta el momento dentro del futbol semiprofesional, lo hizo en la agonía del partido, “fue un rebote que me queda ahí, lo único que hice fue pegarle a portería, no lo creía, festejé me quité la camisa, me expulsaron pero no me importó nada de eso, necesitábamos esa anotación para llegar a los penales e ir por el Sol de Oro, gracias a Dios se nos dio”.

A lo largo de la edición 41 de Los Soles marcó cuatro goles, entre ellos la anotación que envió la serie final a penales

Luis Ángel “pelé” Zúñiga ha jugado tres torneos de Los Soles, la edición anterior llegó hasta semifinal con el equipo que ahora queda campeón, lapso en el cual ha entregado diversas alegrías a la afición salmantina, especialmente anotaciones (seis goles en dos ediciones, cuatro en fase de grupos y dos en liguilla).

Como jugador profesional, tuvo la oportunidad de defender los colores “guindas” del equipo de Tercera División Profesional donde además marcó varios goles y alcanzó una liguilla llegando hasta cuartos de final, esto luego de superar los 32avos de final y 16avos de final.

Luego de tres temporadas con el equipo Salamanca FC formó parte del equipo Tigres Sahuayo de la Liga Premier Serie “B”, registrando varias anotaciones, además de jugar una liguilla.

Su aspiración de llegar a jugar en primera división profesional se vio truncada con lesión de tobillo que le llevó al quirófano, decidiendo ahí ya no continuar, ahora dentro del futbol semiprofesional cosechando este título y haciendo historia con el equipo Constructora MLC/JCHA.