Lucharán por traer de vuelta el Rally Guanajuato México en 2023

León, Guanajuato.- “Podría ser el final para nosotros”, esa fue la declaración que hizo el director de la organización Rallymex, Patrick Suberville, al portal especializado de deporte motor DirtFish y la cual levantó las alarmas en torno al futuro del Rally Guanajuato México.

Sin embargo, en charla exclusiva con El Sol de León, Gilles Spitalier, director de la fecha mexicana del Campeonato Mundial de Rallies, dejó en claro que no se bajarán los brazos y pese a que el evento volverá a ausentarse del calendario el próximo año, ya se trabaja con el promotor del WRC para firmar el retorno de esta competencia para 2023.

“Estamos decepcionados de no estar en 2022, entendemos la situación, es un año crítico porque cambian los coches, al volverse híbridos todo es nuevo y entendemos que los equipos tienen la problemática para tener listos dos sets, el set con el que se corre en Europa y el set para fuera de Europa, ese fue el factor por el cual los rallies de América nos quedamos fuera y ahora estamos trabajando para firmar 2023, aun así la situación es complicada, el promotor quiere esperar un ratito, mínimo hasta enero, todos estamos conscientes que México es una parada importante, pero las circunstancias son las circunstancias”, dijo Spitalier.

El directivo aseguró que el WRC buscó mantener a México y Argentina para la siguiente campaña, aunque a final de cuentas, resultó imposible ante la problemática que atraviesan las armadoras con la producción y distribución de los diferentes componentes para la nueva generación de coches híbridos.

“Estos autos llevan muchos chips y no hay chips, hemos vivido en Guanajuato la situación de que los patios de las armadoras están llenos de autos y no pueden salir a la venta porque no están los chips que llevan, eso mismo pasa en la industria automotriz de competencia y si los autos anteriores se hubieran quedado era un hecho que íbamos a tener rally”.

ALISTAN NUEVA SORPRESA

No del WRC, quizás nuevamente del NACAM o incluso en un formato tipo Rally de las Naciones como el que se llevó a cabo en 2009, pero las terracerías “guanajuas” no se quedarán abandonadas en marzo del siguiente año.

“Estamos evaluando que hacer, puede ser NACAM o de otro tipo, pero de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, tenemos ese hueco del mes de marzo, es nuestro mes del rally y también es un mes donde no hay fecha del WRC, así que el ruido que se haga puede repercutir, pero garantizado está que haremos un rally”, confirmó Spitalier Martel.