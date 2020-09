Los Soles, el mejor torneo amateur del país: Lupe Garza

Salamanca, Gto.- Para el jugador ex profesional y ex seleccinado nacional Sub 20, José Guadalupe Garza Ávila, el Torneo de Los Soles es el mejor torneo amateur del país, junto con la Copa Gobernador que se realiza en San Luis Potosí.

En relación a la edición 40 del Torneo de Los Soles que aguarda luz verde por parte de las autoridades estatales para poder dar a conocer la convocatoria y fecha de inicio comenta, “si, precisamente ya estamos teniendo partidos amistosos para ir definiendo el plantel, nos vamos a reforzar muy bien, con gente de experiencia en el torneo, jugadores salmantinos y algunos ex profesionales de Primera División que vengan a aportar toda esa experiencia que se requiere para este torneo que es un torneo bastante bueno, de muy buen nivel futbolístico, para mí el mejor torneo amateur del país, junto con la Copa Gobernador que se realiza en San Luis Potosí! Un nivel de fútbol muy bueno, y para los aficionados un excelente espectáculo! (zic)”.

Como jugador profesional se caracterizó por su inteligencia, como podía poner un pase de gol, como lo podía marcar, tenía una movilidad muy importante que marcaba diferencia en ese aspecto y técnicamente bien dotado, con buena pegada desde afuera del área.

⬇️Da clic aquí⬇️

Policiaca Cierran negocios, luego de hechos violentos

A lo largo de su trayectoria deportiva marco más de cien goles y cosechó un campeonato con Morelia (2007), Mérida (2008) y Celaya (2011); así también subcampeón con Morelia de Tercera División (2004).

Así también tuvo oportunidad de estar en Xolos de Tijuana, donde tuvo oportunidad de estudiar y practicar, como auxiliar técnico de Yasser Corona en la Sub 13 del club, y aquí en el sector amateur, en la edición 39 del Torneo de Los Soles dirijo al CIS FC Salamanca, quedando a un punto de calificar a la liguilla, “fue una excelente experiencia, de todo se aprende, ahora a darle para adelante con el nuevo proyecto”.