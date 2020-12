“Loquito” Zúñiga comprometido con TMR Salamanca

Intrepidez que tuvo desde pequeño para jugar como portero permitieron a José Luis “El Loquito” Zúñiga entrenar como cuarto guardameta del equipo Salamanca de Segunda División, además de trabajar en canteras de diversos clubes de futbol profesional, entrenador de equipos profesionales y hoy en día director técnico del equipo TMR Salamanca de cuarta y quinta de la Liga Nacional Semiprofesional.

José Luis “El Loquito” Zúñiga recuerda: “estuve entrenando como portero de 1971 a 1973 en el equipo de Segunda División del Salamanca, en la era de Manzotti, yo imprimía los periódicos en el Tribuna, por mi intrepidez para jugar como portero, Ramón López Díaz y Fernando Carvajal Servín Aguilera me llevaron al equipo de los guindas donde me dieron cabida para entrenar como cuarto portero sin ser registrado”.

Al respecto comenta, “desde chamaco jugué como portero, soy del rancho del Saucillo de Irapuato, inicié a practicar el futbol a los ocho años de edad y a los 13 años ya jugaba en primera fuerza de la LIFA, me apodaron 'el loco' por mi intrepidez bajo los tres postes, ahora la gente me dice 'loquito' Zúñiga de cariño”.

El equipo TMR Salamanca de 4ta Nacional marcha invicto en Liga Semiprofesional.

A ello agrega, “he tenido la oportunidad de trabajar en categoría Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20 de canteras importantes como Atlas y Pumas, además estuve en Selección Sub 15 de México; he sido entrenador de Segunda Premier del Irapuato, así como en Tercera División de equipos como Delfines de Abasolo, Libertadores de Pénjamo y Tlajomulco Jalisco; a la par he trabajado con gente importante del futbol mexicano como Matosas y Gabriel López Zapián en paz descanse; afortunadamente hoy en día hay gente vinculada a directivas de clubes profesionales que me siguen pidiendo trabaje con jóvenes y se los mandé (sic)”.

Con Selección Nacional Mexicana estuvo en la categoría Sub 15 a lo largo de un mes que duro un torneo en el cual se participó. Fue enviado por Sergio Almaguer junto con el Picas Becerril, Nacho Rodríguez y Oswaldo Batocleti.

Así también estuvo en la cantera de Pumas con Roberto Hernández, en cantera del Atlas con Miguel Flores, en cantera de Tecos con Luis Esqueda y cantera del Chivas con Padilla Vidal.

Actualmente “El Loquito” Zúñiga con 77 años de edad se encuentra al frente como director técnico del proyecto TMR Salamanca, “estoy en Salamanca por la convicción de ser formador de niños y jóvenes que gustan del futbol, a ellos les digo, tener una carrera universitaria es más importante que ser jugador profesional, el futbol sólo es un medio y no un fin, que mejor puedan combinar una carrera deportiva con formación universitaria o académica”.

Enfatizo, “como parte del proyecto TMR Salamanca quiero transmitir mi experiencia deportiva, además de mis conocimientos enfocados a la coordinación corporal, condición física, conducción, técnica de golpeo, recepción de balón, recorridos en línea, perfiles y dar amplitud a la cancha, así también tecnicismos como profundidad, amplitud, diagonal, vertical, amague, líneas o diversos parados sobre la cancha”.

En relación a los equipos que tiene a su cargo señala, “vamos paso a paso, hay mucho entusiasmo por parte de los directivos, en la juvenil o quinta nacional está la mayor gama de jugadores de Salamanca, mientras que en cuarta nacional el 80 por ciento son salmantinos, el resto de otros municipios”.

A ello agregó, “el perfil de jugador que buscamos generar se va dando con trabajo, me enfocó a las facultades que tiene cada uno de ellos para el futbol, la mayoría llega falto de condición, manejos de perfiles, coordinación, actitud y carácter, con viejos moldes que debemos romper”.

Enfatizó, “nuestro trabajo no solo es generar triunfadores, goleadores y campeones, sino personas integras, con valores desde la perspectiva social, cultural, deportiva y académica (zic)”.

Al hablar sobre el arranque de temporada que ha registrado TMR Salamanca dentro de la Liga Nacional Semiprofesional comenta, “tenemos buen talento en la juvenil o quinta nacional, lamentablemente aún no se han dado los resultados ahí, es parte del proceso, somos el equipo más chico en edad, son jugadores que prometen mucho a futuro; mientras tanto en cuarta nacional tenemos jugadores con talento que han comenzado a dar de que hablar, algunos de ellos elegidos recientemente para ser parte del Selectivo Nacional Sub 20 de la Liga Nacional Semiprofesional, en esta categoría vamos por todas las canicas, tenemos un equipo muy fuerte (sic)”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes CIS FC Salamanca, campeón invicto en Copa León Fut 7

Para terminar comentó, “el éxito del proyecto depende mucho también del apoyo de los padres de familia en cuanto a que sus hijos cumplan con sus deberes o compromisos que tienen en casa y en la escuela, estamos pidiendo el apoyo en ese sentido”.