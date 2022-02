“Loma de Flores no ha bajado los brazos, vamos por la campanada”, Ernesto Sosa

Con la mentalidad puesta en sacar la victoria y concretar en penaltis la serie cuartos de final del Torneo de Los Soles se encuentra el jugador ex profesional del equipo Loma de Flores, Ernesto Baltazar Sosa Arredondo.

En el partido de ida de los cuartos de final, Ernesto Sosa marcó su noveno gol con Loma de Flores.

En el partido de ida, el goleador del equipo Loma de Flores, encabezó la reacción momentánea que llevó a su equipo a reponerse de una desventaja de dos anotaciones, “me voy con una sensación que pudo haberse hecho más, comenzamos un poco distraídos, tácticamente nos costó un poco de trabajo los primeros 20 minutos del primer tiempo , es ahí donde factores en la marca nos hicieron provocar esas dos anotaciones en contra, de ahí compusimos y empezamos a mejorar a pesar que el primer tiempo no fue de un dominio marcado, tuvimos oportunidades claras que no pudimos concretar en ese momento”.

Deportes “Sin margen de error pagaremos visita a Oro Querétaro”, Daniel Mendoza

A ello agregó “el segundo tiempo fue totalmente distinto, salimos con mayor intensidad y concentración, con un muy buen orden que nos había hecho falta en el primer tiempo, ese orden y comunicación, así como seguridad y confianza, nos llevó a buscar hacer una remontada y sacar el resultado que era ganar, era lo que nos favorecía estando en casa, por momentos fuimos muy superiores, tuvimos la oportunidad de empatar el partido y obviamente creo pudimos haber remontado el resultado y salir con una victoria, a final de cuentas una desconcentración en un contragolpe con un balón de más de sesenta metros que nos tiran, lamentablemente nos hacen el tercer gol, no bajamos los brazos al contrario seguimos luchando, también sabíamos que el empate era importante y ponía la pelota botando en el aire, lamentablemente no se pudo concretar”.

Enfatizó, “creo yo terminamos el partido con un buen sabor de boca, con una seguridad y confianza de poder dar la campanada en Querétaro, muchos no confían que sea así, pero bueno, el futbol no tiene nada deparado, puede haber sorpresas en el momento que menos te imaginas, vamos con esa mentalidad de que vamos a sacar un resultado positivo, vamos a ganar y que la serie la vamos a concretar en penales, esa nuestra mentalidad y forma de pensar en estos momentos, no vamos a bajar los brazos para nada, cumplimos un gran objetivo desde un principio que era calificar, nos tocó seguir avanzando por distintas situaciones, pero nunca faltó el futbol y ganas de luchar, ahora contra un gran equipo como es el oro, vamos con todo y por todo allá en Querétaro a dar la gran campanada”.