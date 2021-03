Salmantina Top 5 en Mr. México Principiantes y Novatos 2021

Con un segundo lugar nacional en Bikini Fitnees Juvenil, tercer lugar nacional en Games Bikini Fitnees y quinto lugar nacional en Bikini Fitnees Principiantes regresa la deportista salmantina Marianzazu Olivo Guerra del Mr. México Principiantes y Novatos 2021 celebrado el fin de semana en la Ciudad de México.

Al respecto comenta, “estoy más que satisfecha y feliz con mi participación de este fin de semana, llegué en mi mejor versión hasta ahora, deje todo en el escenario y lo disfrute al máximo. Estoy muy sorprendida conmigo misma, jamás imaginé quedar dentro del Top 5 en todas las categorías que participe a nivel nacional”.

A ello agregó, “siempre que subo al escenario pido a Dios y a mi hermano en el cielo, que no me suelten de la mano y me den la fuerza suficiente, es en honor a él, solo de esta manera logre reconciliarme con su muerte, honrando su memoria, porque todo el amor que guardaba para darle ahora que no está en vez de reprimirlo o descargarlo en algo negativo lo entrego al deporte y sé que está orgulloso donde esté. También dedico estos triunfos a mis padres que me apoyan en todo lo que me propongo y con todo el amor del mundo me acompañan en cada paso”.

Con respecto a la participación registrada el fin de semana señala “es un nivel muy alto, va lo mejor de todo el país, es mucha la competencia que hay, ya que todos los competidores van muy preparados”.

En cuanto a las competencias que se puedan avecinar para ella señala, “me voy a seguir preparando para las competencias de este año y participar en algunas otros eventos internacionales y asociaciones de diversos estados de fisicoculturismo natural”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes [VIDEO] Salmantina conquista Mr. Guanajuato Principiantes y Novatos 2021

Marianzazu Olivo Guerra, hace un año se inició en la disciplina deportiva de Fisicoculturismo y Fitnees en aras de apoyarse en ella para superar depresión ocasionada por el fallecimiento de su hermano, además de mantener buenos hábitos y salud.

Conforme pasaron los meses y se abrieron momentáneamente las agendas de competencia al mejorar el panorama de la pandemia causada por el Covid – 19 comenzó a competir impulsada por su tío Toño Guerra –El Hacha-, siendo este su cuarto evento dentro de esta disciplina deportiva.

En la Asociación Mundial de Fisicoconstrutivismo Amateur (WABBA) realizado en Querétaro en el mes de Noviembre obtuvo tercer lugar en Bikini Jr., primer lugar en categoría Shape, además del campeonato Absoluto, siendo nombrada Miss Shape México 2020.

Una semana después participó en evento organizado por la Asociación de Guanajuato de Fisicocostructivismo y Fitnees donde obtiene el segundo lugar en la categoría Bikini Fitnees.

Posteriormente una vez más fueron suspendidos los eventos por la pandemia, siendo retomados en Febrero de este año donde conquista el Mr. Guanajuato Principiantes y Novatos 2021 con primer lugar en división 1.70 de Bikini Fitnees, además de ganar el Campeonato Absoluto.

Gracias a lo anterior consigue el boleto para representar a Guanajuato y al municipio de Salamanca dentro del Mr. México Principiantes y Novatos, destacando una vez más con primeros lugares.