Listo Héctor González para la visita de NASCAR México al óvalo hidrocálido

León, Gto.- Cuando a la temporada 2021 de la NASCAR México Series sólo le restan cinco fechas, la intención del piloto guanajuatense Héctor González es trepar hasta el top 10 del estado del campeonato de la categoría Challenge.

Por lo pronto, antes de hacer escala en San Luis Potosí, Ciudad de México y Puebla con su ronda doble, el reto de este domingo es en el óvalo de Aguascalientes, un escenario que el oriundo de Celaya conoce a la perfección y en el cual ha logrado cosechar buenos resultados en campañas anteriores.

Deportes Héctor González espera cerrar fuerte en la NASCAR México

“Es una pista que conocemos muy bien, tenemos gratos recuerdos y sin duda de los mejores óvalos de la república, así que todo eso debemos aprovecharlo para poder escalar posiciones en la general que es el objetivo que nos marcamos”, manifestó González.

Con una carrera menos, tras ausentarse de la ronda inicial efectuada en Chiapas, el también integrante del equipo Núcleo GGG GUD Mothers se ubica en décimo cuarto sitio con 118 unidades, lejos de las 279 que suma el líder Noel León, pero a 31 del décimo peldaño que es su coequipero Julio Rejón.

“El equipo ha trabajado de excelente forma a lo largo del año, en lo personal se me ha complicado por la carrera que no estuvimos, pero no bajaremos los brazos”, aseveró.

La competencia esta pactada a 170 vueltas o 90 minutos de duración, ondeándose la bandera verde a partir de las 14:00 horas.