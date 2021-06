Listo Club América y Tigres para detectar talento salmantino

Todo se encuentra listo para que este jueves y viernes en el Estadio “Molinito” se lleve a cabo detección de talento salmantino y la región por parte de visor proveniente del Club América y del Club Tigres de la UANL.

La visoria es organizada de manera conjunta por la Fundación Hazlo, Comisión Municipal del Deporte (COMUDE) y Liga Salmantina de Futbol.

De acuerdo a información vertida por los impulsores de la visoria, el día jueves estará presente el visor Patricio Enrique Treviño Tripp del Club América y el viernes el visor Gerardo Salgado de la Garza del Club Tigres de UANL y en nueva fecha por ser dada a conocer acudirá el visor, Pedro Solís, del Club Pumas.

Ambos visores en sus respectivos días contarán con el apoyo de Francisco Aranda Valle, Armando Santiago Ávila, Isidro Esparza Aguilera, Ismael Lugo Martínez y Adrián Villagómez Amezquita.

La visoria tiene como finalidad brindar esta oportunidad de mostrarse a los jóvenes con facultades para este deporte, de tal manera en primera instancia sean detectados y posteriormente los elegidos puedan ir a prueba a las instalaciones de ambos clubs.

Las categorías y horarios son nacidos 2001 – 2002 (Sub 20) de 14 a 15: 30 horas, 2003 – 2004 (Sub 18) de 15: 30 horas a 17 horas, 2005 – 2006 (Sub 16) de 17 a 18: 30 horas, 2007 -2008 (Sub 14) y 2009 – 2010 (Sub 12) de 18: 30 horas a 20 horas.