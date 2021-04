Lista jornada tres del torneo regular de la Liga Salmantina de Futbol

La reactivación de la temporada en Liga Salmantina de Futbol quedará enmarcada por atractivos duelos a disputarse en jornada tres del torneo de liga que lleva por nombre Antonio Zúñiga González “Tobi”, en reconocimiento a su trayectoria dentro de este organismo deportivo.

En las diversas categorías quedo programada la jornada tres de la Liga Salmantina de Futbol.

ESPECIAL “A”

SABADO 17 hrs Cach. Prieto vs CIS Fortaleza (Los Prieto), JCHA Nativitas vs La Capilla (Molinito), Alam vs Las Rosas (Santa Ana), Iris vs Grus Secc. 24 (S. Roque), Valle FC vs Trenova/Est. Eli (S.V. Garma), Mexicanos vs Las Reynas (Mexicanos), Suterm vs Prov. San Gonzalo (Cerrito). DOMINGO 10 hrs Chacaritas vs Sardinas (S. Javier), 11 hrs Rótulos López vs LYF (Renov/Infonav). Salamanca FC VS Transp. Salamanca gana Transp. Salamanca.

ESPECIAL “B”

SABADO 17 hrs JCHA Nativitas vs Procemosa (Renovainfo), San José vs Alpeca (Barrio Alto), Altamira vs Cuervos FC (Altamira), Madrid vs S. José (Nativitas), Asterba Cazad vs Royal M. Rogelio (Bellav. Pemex). DOMINGO 13 hrs Tepeyac vs La Gloria (Los Prieto), 10 hrs Ramírez Suterm vs Isidro Dental (Los Ramírez), 14 hrs Pinos Alva vs CIS Guindas (Santa Ana), 11 hrs Linces Luz vs Col. Industrial (Bellav. Pemex).

ESPECIAL “C”

SABADO 17 hrs Secc. 117 vs Torres (S. Juan), S. Roque vs Godoy (Dva Norte), R. La Luz vs Real Capilla (La Luz 1). DOMINGO 14 hrs Reno. Gas Butano vs Valencia (Renovainfona), 12 hrs Sauces vs La Luz Jr (S. Javier), 14 hrs La Gloria vs S.R. Uruetaro (S. Pedro), 14 hrs S. Isidro Cotba vs Renovinfo (S. Roque), 12 hrs Construc. MLC vs Auténtico (Divisador), 12 hrs MP Cerro Gordo vs Suterm Visceras (HDA Vieja), 16 hrs San Pedro vs Obrera (Molinito).

INTERMEDIA 1

SABADO 17 hrs Gas Express vs S. Juan (S. Javier), Sardinas vs Carn. Oscarin (Sardinas), Valencia Pambo vs Huracán (S.G.S.J. Chihuahua), Primavera vs Tracto Razo (Los Ramírez). DOMINGO 11 hrs Cach. Prieto Nativitas/Revo (Los Prieto), 12 hrs S.R. Cerro Gordo vs Mancera Pioquim (S.R. Cerro Gordo), 10 hrs Huracán vs S. Juan Xidoo (S.R. Uruetaro), 12 hrs Génesis S. Antonio vs Materiales Fe (L.S. Antonio), 16 hrs Zapote Palom vs San Javier (Zapote Palomas), 11 hrs Los Pinos vs San Pedro Cruz (Barrio Alto).

INTERMEDIA2

SABADO 17 hrs Real Oteros vs San Antonio (Oteros). DOMINGO 10 hrs MP Cerro Gordo vs Transp. Salamanca, 11 hrs Cruzeiro vs Brincos/B.Alto (S. Roque), Tiburones vs Rancho Guadalu (Nativitas), Puebla vs Sparta (S.G.S.J. Chihuahua), 12 hrs Atl. La Luz vs Rótulos López (La Luz 2), Mirandas vs CMAPAS (Mirandas), Zavalas vs Max (S. R. Uruetaro), 14 hrs Atlet. Bienestar vs WL Cerrito (Nativitas), Atl. S. Pancho vs R. Santiago (Barrio Alto).

INTERMEDIA3

DOMINGO 10 hrs Santia vs Las Fuentes (Santiaguillo), S.R. Cerro Gordo vs Atlet. La Cruz (S.R. Cerro Gordo), Alamos vs SYPA Campanario (Molinito), DICABSA vs CHS S. Juan (S.J. Razos), 11 hrs Cruzeiro vs Suterm (S. Juan), Cuervos vs R. Luz (S. Pedro), 12 hrs S. Felipe vs Cerro Gordo T2 (S. Felipe), 14 hrs Maromas vs S. Javier (S.G.S.J Chihuahua), Rastro vs Depvo. La Luz (S. Javier), Valencia vs SYPA Torino (Valencia)

INTERMEDIA4

SABADO 17 hrs Morelos vs Atlet. S. Gonzalo (S. Pedro), DOMINGO 09 hrs Quiroga Trucks vs S. Ana (S. Jacinto), 11 hrs S. Isidro Jr vs S. Pablo (S. Ana), Dpvo Torres vs Relox 5 Mayo (S. Jacinto), 12 hrs Iris vs Nativitas (Molinito), S.J. Compañía vs Libertad (S.J. Compañía), 14 hrs S. Roque vs Altamira (S. Juan), Milagros vs Col. 1910 (Bellav. Pemex), Troll 4 Transform vs R. A. Garcia (Molinito), 17 hrs R. La Luz vs Col. Guadalupe (La Luz 2).

INTERMEDIA5

SABADO 17 hrs Tacos Canasta vs R. Calabozo (Estancias), S. Jacinto vs Depvo Halcones (S. Jacinto). DOMINGO 08 hrs RP vs MIC González, S. José León (Molinito), Inter Gloria vs Cerro Gordo T2 (Bellav. Pemex), IMP. Salamanca vs Secc. 117 (S. Juan), La Gloria vs Amort. Rico (S.G.S.J Chihuahua), Ramos vs S.J. Montaña (S. Ana), IMP.D.N Imagen vs Marlins (Barrio Alto), Asunción/Concep vs Col. Durazno (S. Pedro).