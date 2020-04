Limitantes no son obstáculo para esforzarse y entrenar

Las limitantes a las cuales se encuentran enfrentando badmintonistas salmantinos a consecuencia del traslado de sus entrenamientos a casa no se encuentran siendo un obstáculo para entrenar y seguir esforzándose juntos.

Al respecto Alfonso Dario Sánchez Mena, entrenador de bádminton comentó, “los chicos están bien, hemos estado en contacto, se les mandan entrenamientos, estamos tratando de adaptarnos al espacio, muchos de nuestros atletas no tienen el espacio o la zona donde viven es muy insegura, entonces los entrenamientos son un poco limitado por todo, pero seguimos mandando entrenamientos semanales a todos nuestros atletas”.

A ello agregó, “los entrenamientos constan de un alto grado de cardio, con algunos ejercicios atlernados de fuerza muscular y práctica de agarre de raqueta, también se les pide ejercicios de reacción utilizando objetivos que tenemos a la mano como monedas, lápices, etc (zic).

Se preparan para Juegos Nacionales CONADE

Así también comentó, “los principales obstáculos son los espacios reducidos más que nada, es la gran parte de nuestro problema, pero seguimos trabajando para adaptarnos a este inconveniente y seguir esforzándonos juntos”.

Para terminar señaló, “los Juegos CONADE se suspendieron, estamos a la espera de cualquier informe con respecto a si se aplazan en este mismo año o se cancelan”.

La delegación salmantina de bádminton para este certamen clasificó un total de seis atletas salmantino quienes inicialmente del 14 al 23 de Abril tenían programado representar al estado de Guanajuato dentro de la máxima justa deportiva nacional en su primera edición como Juegos CONADE.

Entre los atletas salmantinos clasificados a los Juegos Nacionales de la CONADE en la disciplina deportiva de Badminton se encuentra Paola Martina Delgado Montero (Sub 15), Ivanna Andrea García Mendoza (Sub 15), Pedro Alejandro Martínez Cancino (Sub 17), Fernando Contreras Uribe (Sub 17), Yahir Emiliano Mendoza García (Sub 19). Entrenador Gerardo Alberto Sánchez Mena, José Arturo Ramírez Torres y Alfonso Darío Sánchez Mena.