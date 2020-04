Lilian Sandoval quiere bicampeonato con Irapuato Femenil

El Buen paso que lleva dentro de la Liga de Fútbol Femenil del Bajío (LFFB) con el equipo Irapuato Femenil y el ser campeona defensora, es una gran satisfacción para la jugadora salmantina Lilian Sandoval quien a lo largo del presente certamen ha registrado tres anotaciones, aunque por el momento, la actividad se mantiene suspendida y los entrenamientos en casa por la Pandemia del Covid – 19.

Una vez se retome actividad deportiva, Lilian Sandoval quiere seguir cosechando logros con Irapuato Femenil

Al respeto comenta, “el campeonato de la temporada anterior obtenido con Irapuato en Liga de Fútbol del Bajío, representa para mí una gran satisfacción, era un objetivo individual y en conjunto, y el conseguirlo nos dejó gran sabor de boca que nos motiva a seguir trabajando duro y ahora buscar el bicampeonato”.

A ello agregó, “el objetivo para el presente torneo es la defensa del título, y en segundo lugar conseguir el pase al nacional de la Copa Telmex, ya que el año pasado dentro de esta competencia nos quedamos con mal sabor de boca tras ser eliminadas en semifinales”.

Enfatizó, “queremos poner en alto del nombre de Guanajuato y ser campeonas nacionales, mientras que en Liga de Fútbol Femenil del Bajío vamos por el bicampeonato, aunque para eso hay que trabajar duro e ir paso a paso”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Interponen denuncia en contra del ex contralor Local Establecen estrategias para fase 3 de Covid_19

Así también comentó, “en lo personal me gustaría que aquí en Salamanca, creciera más el fútbol femenil, me gustaría que sobresalieran más jugadoras salmantinas, espero no aún largo lapso tener un proyecto establecido para impulsar esta idea (zic)”.

La Liga de Fútbol Femenil de Bajío suspendió actividad por la Pandemia del Covid – 19 desde el 15 de Marzo y hasta nuevo aviso, mientras que el reinicio de actividades lo determinarán en coordinación con los anuncios emitidos por parte de las autoridades competentes, mientras tanto las jugadoras del equipo fresero como Lilian Sandoval buscan mantenerse en forma física en sus casas.

En el presente torneo Lilian Sandoval ha marcado tres goles, uno en goleada propinada a Petateras de Villagrán, uno más ante Independiente La Piedad y otro más ante Deportivo Oro Querétaro.