“Le dije que iba a meter cuatro goles y lo cumplí”: César “Chiva” Vallejo

“A mi compa le dije antes del partido que iba meter cuatro goles y creo sí lo cumplí, está para no creerse, a veces caen los goles a veces ninguno, en la temporada sólo había metido uno y hoy se me dieron cuatro”, externó el jugador ex profesional, César Adrián Vallejo Gutiérrez “La Chiva”, figura del clásico salmantino en el triunfo del equipo Constructora MLC Salamanca ante Transportes Salamanca.

Vaticinó que metería cuatro goles en el clásico salmantino.

El cotejo de la jornada ocho con la cual da inicio la segunda vuelta en Liga Intersemanal Centro Bajío (LICB), ha dejado felicidad, seguridad, confianza y unión al interior del equipo Constructora MLC, escuadra que encontró los goles de la victoria en los “botines” del jugador de mil batallas, César “Chiva” Vallejo.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes [Video] Inolvidable clásico salmantino para “Chiva” Vallejo

Alegre y bromista cuando el momento se presta, y serio al hablar sobre expectativas y metas comenta, “mi nombre completo es César Adrián Vallejo Gutiérrez, alias la chivorria, juego de nueve, de delantero asesino”.

Practica el futbol desde los doce años de edad, “mi mamá me traía para todos lados, me fui probando en diferentes posiciones hasta que me acomodé de delantero, a la fecha es la posición que mejor juego y mejores resultados me ha dado”.

La cuarta anotación la celebró con la "Batichiva".

El oriundo de la ciudad de León, comenzó a echar pataditas en la escuelita Chivas Myura de aquella localidad, después pasó a tercera y segunda premier del futbol mexicano con equipos como San Juan de Los Lagos y Unión de Curtidores, estuvo entrenando en primera división con León, pero no se dio su debut.

Su mejor gol como jugador profesional recuerda, “lo metí en mí primer partido de la Liga Premier con Unión de Curtidores, me dan el balón, lo doy, me la regresan y levanto globito, y así cae el gol”.

De la ciudad de León vinieron apoyar a la “Chiva Vallejo.

A ello agrega, “como profesional tuve la fortuna de jugar nueve años, esta etapa me dejó buenas experiencias y buen futbol; siempre peleando la tabla de goleo, en todos los equipos donde he estado, aunque lo principal para mí siempre ha sido dar lo mejor y que el equipo gane”.

Además de jugar en equipos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), ha sido jugador de la Liga de Balompié Mexicano (LBM), ahí marcó el primer gol para el Club Jaguares de Jalisco.

El triunfo dejó felicidad, seguridad, confianza y unión al interior del feudo de la Constructora MLC.

Al hablar sobre sus expectativas con el equipo Constructora MLC comenta, “salir campeón, los patrones han armado buen equipo, a meterle para no defraudar”.

Dentro de la Liga Intersemanal, ha participado las dos ediciones anteriores, quedando subcampeón, “la tercera es la vencida”.

Actualmente, una vez más se encuentra metido en la pelea de la tabla de goleo, lleva cinco anotaciones, la primera en jornada cinco, el resto los cascó en la jornada reciente.

Con respecto al torneo de Los Soles que se avecina señala, “tengo seis ediciones participando dentro de este torneo, me ha tocado ser campeón en tres ocasiones, el resto siempre peleando las finales, estamos a la expectativa y al pendiente de la convocatoria”.