Laboratorio retoma senda del triunfo en béisbol petrolero

La novena Laboratorio con pizarra de 18 carreras a 13 retoma la senda del triunfo ante Fuerza Nova en categoría Segunda Fuerza de la Liga Petrolera de Béisbol.

A lo largo del cotejo la pizarra registro constante movimiento siendo el equipo Laboratorio quien inaugura la pizarra con rally de seis carreras obtenido en apertura de la primera entrada, mientras que en la quinta y sexta entrada registra dos ramilletes de cuatro carreras, en la tercera impulsa dos al plato y en segundo como en octavo rollo empuja una a la caja registradora.

Por su parte Fuerza Nova en cierre del séptimo rollo registra ramillete de cuatro carreras, tres en la octava entrada, dos en el segundo acto, así como una en la segunda, cuarta y sexto episodio.

La novena Laboratorio tuvo como pitcher ganador a Manuel Garza y carga con la derrota por Fuerza Nova Jordan Moreno.

El equipo Laboratorio en caja de bateo tuvo como mejores elementos a Jesús Garza 6 VB 4 C 5 H, Dario Garza 6 VB 2 C 4 H, Fabio Landín 6 VB 2 C 4 H, Mauro Garza 5 VB 2 C 4 H, Guillermo Garza 6 VB 2 C 3 H y Jesús Puerta 6 VB 3 C 3 H. Mientras tanto por Fuerza Nova en labores al bat destaca Javier Acosta 5 VB 1 C 4 H, Leonardo Hernández 5 VB 2 C 2 H, Arturo Vega 6 VB 2 H.