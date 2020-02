Laboratorio obtiene triunfo en beisbol petrolero

La novena Laboratorio obtiene su séptimo triunfo de la temporada en categoría segunda fuerza de la Liga Petrolera de Béisbol tras derrotar con pizarra de 7 carreras a 4 al Deportivo Roberto Pérez.

Un enfrentamiento donde en dos ocasiones se vio superado por apretada pizarra a consecuencia del par de carreras impulsadas por Dep. Roberto Pérez en cierre de la primera y segunda entrada.

La novena Laboratorio remontó por primera vez la pizarra en este partido en apertura del segundo rollo con ramillete de tres carreras y por segunda ocasión en el cuarto rollo con dos impulsadas al plato. En el cuarto y quinto rollo impulsó una respectivamente que a la postre le permitieron alzarse con la victoria. Pitcher ganador Mauro Garza y perdedor Francisco Aguilar.

En caja de bateo destaca por Laboratorio Mauro Garza 3 VB 1 C 2 H, Ricardo Vega 3 VB 1 C 2 H, Dario Garza 2 VB 2 C 1 H 1 H1, Christian Quintanilla 2 VB 1 C 1 H. Por su parte Dep. Roberto Pérez tuvo como mejores al bat a Gabriel Contreras 3 VB 1 C 2 H, Carlos Alcazar 3 VB 1 H, Eduardo Pérez 2 VB 1 H y Arturo Rangel 2 VB 1 H.