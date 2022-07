La Salmantina Daniela Hernández con paso firme en Bikini Fitnees

Con paso firme dentro del mundo del mundo del Fisiculturismo y Fitnees se mantiene la guanajuatense de origen salmantino, Daniela Guadalupe Hernández León al conquistar el primer lugar del campeonato Nacional Mr. México 2022.

Daniela Hernández hace unos meses debutó con un tercer lugar nacional dentro de la categoría Bikini Fitnees Novatas, ahora en esa misma categoría conquista el primer lugar.

El campeonato Nacional Mr. México se llevó acabo en el Club Dorado de Oaxtepec, Morelos, escenario donde además se tuvo el selectivo nacional organizado por la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitnees para categorías clasificatorias a eventos mundiales del presente año a realizarse en Sevilla, España; Miami, Santo Domingo, El internacional de Perú y El Salvador, así como el Norteamérica con sede México.

Un evento deportivo nacional donde la atleta salmantina regresó a pelear el primer lugar de la categoría Novatas luego de haber conseguido hace unos meses el tercer lugar en lo que fue la edición 43 del Mr. México Juvenil y Veteranos realizado en la Ciudad de México.

Al respecto Daniela Hernández comenta, “más que feliz por lograr este objetivo al cual me aferré día con día durante estos dos meses, sin duda, presente una mejor versión a eventos anteriores, sin embargo, no hubiera logrado este gran triunfo sin el apoyo de mi coach y de mis seres queridos que siempre está ahí para motivarme y no darme por vencida”.

A ello agrega, “este nuevo objetivo alcanzado me ha dejado satisfecha porque he demostrado a mí misma que soy capaz de lograr todo lo que me proponga, sin importar el tiempo que me tarde en alcanzar mis sueños, además de darme cuenta que tengo potencial para este deporte en lo que respecto a la modalidad Bikini Fitnees para llegar más lejos”.

Además comenta, “este evento en lo personal me ha motivado mucho a seguir mejorando ya que el campeonato nacional es un evento donde los ganadores de categorías clasificatorias son apoyados por la Federación para representar al país en eventos internacionales (sic)”.

La categoría Novatas no es clasificatoria para representar a México fuera del país, es por ellos que Daniela Hernández ha decidido descansar y enfocarse en crecer para poder dar ese brinco de novata a clasificada.

“Con este evento cierro mi periodo competitivo de este año ya que mis planes son mejorar mis fallos y volver a competir el próximo año con una mejor calidad y debutar en un nuevo nivel, me gustaría algún día competir fuera del país representando a México, gracias a Dios cierro esta preparación 2022 de manera satisfactoria y no dudo que el próximo año vendrán más éxitos”, concluyó Daniela Hernández.

Palmares Daniela Hernández

Mr. México Juvenil y Veteranos 2021 (Tercer lugar) Bikini Fitnees Principiantes

Campeonato selectivo nacional federado 2021 (Segundo lugar) Bikini Fitnees Principiantes

Octava edición Mr. México 2022 (Primer lugar) Bikini Fitnees Principiantes

Edición 43 del Mr. México Juvenil y Veteranos 2022 (Tercer lugar) Bikini Fitnnes Novatas

Campeonato selectivo nacional federado 2022 (Primer lugar) Bikini Fitnnes Novatas